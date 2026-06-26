Bolivia adoptará esquema flotación cambiaria, tras 15 años de régimen fijo

Bolivia adoptará un esquema de flotación cambiaria, dijo el Ministerio de ⁠Economía en un decreto publicado ⁠el viernes. La decisión pondrá fin a una régimen fijo respecto al dólar vigente por más de 15 años, en un importante cambio de política cuyo objetivo es restaurar la estabilidad macroeconómica.

El banco central boliviano supervisará la modificación, mientras el Gobierno dijo que busca "normalizar el mercado cambiario y fortalecer la confianza de inversionistas y organismos internacionales".

La decisión también se produce en momentos en que Bolivia negocia una programa de financiación de al menos 2,500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bolivia ha ⁠mantenido su tipo de ⁠cambio oficial casi ⁠sin cambios desde el 2011 a 6.86/6.96 bolivianos ⁠por dólar. Pero la caída de las reservas de divisas y la creciente escasez de dólares impulsaron el surgimiento de un mercado paralelo, con el dólar cotizando en ocasiones cerca de los 20 ⁠bolivianos.