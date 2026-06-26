GMC Sierra 2027: nuevos motores V8, cambios de imagen y más lujo que antes

General Motors está renovando algunos de sus productos más grandes e icónicos. Hace unos días vimos la nueva generación de la Chevrolet Silverado / Cheyenne 2027 y ahora es turno de la GMC Sierra 2027, la interpretación de lujo de la misma pickup.

Motores V8 de la GMC Sierra 2027

GMC Sierra 2027

Como sucedió con la Silverado / Cheyenne, la GMC Sierra 2027 también estrena la nueva generación de motores V8 de General Motors. En este caso hablamos de los V8 atmosféricos de 5.7 litros y 6.6 litros.

Al igual que con la Cheyenne, la marca sigue sin revelar las cifras de potencia completas y se limita a decir que estos motores son más eficientes y llevan nuevos sistemas de inyección, enfriamiento y control.

GMC Sierra 2027

De igual forma, la Sierra 2027 tendrá motores turbodiésel Duramax y el cuatro cilindros turbo de 2.7 litros disponibles en algunas versiones. Cualquier variante se acompañará de una transmisión automática de 10 cambios.

Diseño exterior: evolución sin transformación

GMC Sierra 2027

Por fuera, el diseño de la nueva GMC Sierra 2027 cambia, pero no se transforma: mantiene las formas generales cuadradas y suma una parrilla aún más grande. Además, cambia la forma de los faros, estrena diseño de rines y ajusta otros detalles menores.

Interior: el más lujoso en la historia de la Sierra

GMC Sierra 2027

Por dentro encontramos los cambios más fuertes. GMC apunta a hacer este el interior más lujoso que hayan creado para la Sierra hasta ahora. Contará con insertos genuinos de madera, techo panorámico, una consola central rediseñada y la posibilidad de llevar hasta 60" en pantallas a lo largo de la cabina.

La GMC Sierra 2027 llevará una pantalla central de 16.3", un cuadro de instrumentos de 11.5" y una tercera pantalla frente al copiloto de 12.2". A ello se suma un head-up display de 8.5" y hasta el icónico espejo retrovisor digital.

GMC Sierra 2027

GMC menciona que no eliminaron los botones físicos del interior porque conocen y entienden a sus clientes. Además, simplificaron las interfaces y mantuvieron un enorme nivel de conectividad.

Versiones: de la Pro a la Denali Ultimate

GMC Sierra 2027

A lo largo de la gama veremos las versiones Pro, Elevation, AT4, AT4X, Denali y Denali Ultimate, con diferentes niveles de equipo.

Las versiones AT4 y AT4X contarán con modificaciones para hacer off-road de forma más sencilla y con menos limitantes: amortiguadores Multimatic, bloqueos de diferencial delantero y trasero, un kit de suspensión elevada en 2" y llantas para off-road, entre muchas otras cosas más.

¿Cuándo llega la GMC Sierra 2027 a México?

En Estados Unidos, esta nueva Sierra llegará a los distribuidores a finales de este año. En México podríamos verla hacia inicios de 2027.