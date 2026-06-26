Guardianes de la Revolución iraníes afirman haber atacado objetivos de EU tras agresión

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, informaron que atacaron posiciones estadounidenses en el Golfo, en represalia por los nuevos bombardeos lanzados por Washington, informó la televisión estatal Irib.

El ejército estadounidense avisó previamente de ataques contra objetivos en Irán en respuesta a una agresión contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz, que atribuyó a Teherán.

Las fuerzas estadounidenses bombardearon el viernes depósitos iraníes de misiles y drones, así como radares costeros.

"La agresión injustificada contra la navegación comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego", señaló el Mando Central de Estados Unidos en X, describiendo los bombardeos contra Irán como "una respuesta contundente al ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz".