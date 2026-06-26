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Terremoto en Venezuela: ¿Cómo apoyar económicamente y donar víveres desde México?
Organizaciones y colectivos habilitaron centros de acopio en la CDMX para reunir ayuda destinada a los damnificados por los terremotos en Venezuela.
Tras los terremotos registrados el 24 de junio de 2026 en Venezuela, diversas organizaciones civiles, brigadas de rescate y colectivos instalaron centros de acopio en la Ciudad de México para reunir ayuda humanitaria destinada a las miles de personas afectadas por la emergencia.
Los puntos de recepción reciben desde alimentos no perecederos y artículos de higiene hasta herramientas especializadas para las labores de búsqueda y rescate. Asimismo, distintas organizaciones mantienen abiertas campañas para recibir donativos económicos, que serán utilizados en la adquisición y distribución de ayuda.
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¿Dónde están los centros de acopio en CDMX para Venezuela?
Actualmente existen varios puntos habilitados en la capital del país para recibir donaciones.
Centro de acopio de Caracas de Ayer
Ubicación: Calle Cuicuilco 8, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez.
En este punto se reciben:
Alimentos no perecederos
- Atún
- Sardinas
- Frijoles
- Garbanzos
- Maíz
- Vegetales enlatados
- Sopas enlatadas
- Arroz
- Pasta
- Harina
- Avena
- Azúcar
- Sal
- Café
Medicamentos e insumos
- Analgésicos
- Antibióticos
- Antiinflamatorios
- Sueros orales
- Material de curación (no controlado)
- Pañales para adultos
- Pañales para niños
Artículos de higiene
- Jabón
- Shampoo
- Acondicionador
- Pasta dental
- Desodorante
- Cepillos de dientes
- Papel higiénico
- Toallas femeninas
La organización informó que los insumos serán enviados mediante vuelos humanitarios hacia Venezuela.
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Centro de acopio "Ayuda a Venezuela"
Ubicación: Calle Tehuantepec 36, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Se reciben:
- Ropa limpia y en buen estado
- Cobijas
- Calzado en buenas condiciones
- Agua embotellada
- Alimentos para bebé
- Alimentos no perecederos
Centro de acopio de Topos Tlatelolco
La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco abrió un centro de acopio para apoyar tanto a la población afectada como a los equipos de rescate que trabajan en las zonas siniestradas.
Ubicación: Calle Magistrados 75, colonia Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa.
Insumos para la población
- Agua embotellada
- Casas de campaña
- Lonas de plástico
- Repelente para insectos
- Protector solar
- Toallas sanitarias
- Jabón
- Alcohol
- Gasas
- Vendas
- Leche en polvo
- Latas de comida
- Sopas instantáneas
- Barras energéticas
- Frutos secos
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Equipo para rescatistas
También se reciben herramientas y equipo especializado, entre ellos:
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Máscaras con filtro
- Lámparas
- Picos
- Palas
- Barras de palanca
- Rotomartillos
- Cizallas
- Esmeriles
- Arietes
- Separadores
- Botiquines de trauma
- Camillas
- Collares cervicales
- Silbatos
- Radios de comunicación
- Pintura en aerosol naranja para señalización
¿Cómo hacer donaciones económicas desde México?
Además de entregar víveres e insumos, varias organizaciones mantienen habilitadas campañas para recibir aportaciones monetarias.
CENACED
El Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres (CENACED), mediante su campaña "Unidos por Ellos", permite realizar donaciones en línea para financiar kits de despensa, higiene y limpieza.
También acepta transferencias bancarias, cuyos datos se encuentran disponibles en su plataforma oficial.
Cruz Roja Mexicana
La Cruz Roja Mexicana no abrió centros de acopio físicos para esta emergencia; sin embargo, mantiene activa una campaña de donativos económicos destinada a fortalecer la respuesta humanitaria.
La institución informó además que su Fuerza de Tarea USAR y sus binomios caninos especializados permanecen listos para apoyar en caso de ser requeridos.
Recomendaciones antes de donar
Las organizaciones participantes hicieron un llamado a la ciudadanía para:
- Donar únicamente artículos nuevos o en buen estado.
- Revisar que alimentos y medicamentos no estén caducos.
- Verificar que las campañas pertenezcan a organizaciones reconocidas.
- Seguir las listas oficiales de insumos solicitados para facilitar la clasificación y el envío de la ayuda.
Con estas acciones se busca agilizar la llegada de apoyo a las comunidades venezolanas afectadas por los terremotos y garantizar que la ayuda responda a las necesidades más urgentes de la población.