Terremoto en Venezuela: ¿Cómo apoyar económicamente y donar víveres desde México?

Tras los terremotos registrados el 24 de junio de 2026 en Venezuela, diversas organizaciones civiles, brigadas de rescate y colectivos instalaron centros de acopio en la Ciudad de México para reunir ayuda humanitaria destinada a las miles de personas afectadas por la emergencia.

Los puntos de recepción reciben desde alimentos no perecederos y artículos de higiene hasta herramientas especializadas para las labores de búsqueda y rescate. Asimismo, distintas organizaciones mantienen abiertas campañas para recibir donativos económicos, que serán utilizados en la adquisición y distribución de ayuda.

¿Dónde están los centros de acopio en CDMX para Venezuela?

Actualmente existen varios puntos habilitados en la capital del país para recibir donaciones.

Centro de acopio de Caracas de Ayer

Ubicación: Calle Cuicuilco 8, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez.

En este punto se reciben:

Alimentos no perecederos

Atún

Sardinas

Frijoles

Garbanzos

Maíz

Vegetales enlatados

Sopas enlatadas

Arroz

Pasta

Harina

Avena

Azúcar

Sal

Café

Medicamentos e insumos

Analgésicos

Antibióticos

Antiinflamatorios

Sueros orales

Material de curación (no controlado)

Pañales para adultos

Pañales para niños

Artículos de higiene

Jabón

Shampoo

Acondicionador

Pasta dental

Desodorante

Cepillos de dientes

Papel higiénico

Toallas femeninas

La organización informó que los insumos serán enviados mediante vuelos humanitarios hacia Venezuela.

Centro de acopio "Ayuda a Venezuela"

Ubicación: Calle Tehuantepec 36, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Se reciben:

Ropa limpia y en buen estado

Cobijas

Calzado en buenas condiciones

Agua embotellada

Alimentos para bebé

Alimentos no perecederos

Centro de acopio de Topos Tlatelolco

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco abrió un centro de acopio para apoyar tanto a la población afectada como a los equipos de rescate que trabajan en las zonas siniestradas.

Ubicación: Calle Magistrados 75, colonia Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa.

Insumos para la población

Agua embotellada

Casas de campaña

Lonas de plástico

Repelente para insectos

Protector solar

Toallas sanitarias

Jabón

Alcohol

Gasas

Vendas

Leche en polvo

Latas de comida

Sopas instantáneas

Barras energéticas

Frutos secos

Equipo para rescatistas

También se reciben herramientas y equipo especializado, entre ellos:

Cascos

Guantes

Botas

Máscaras con filtro

Lámparas

Picos

Palas

Barras de palanca

Rotomartillos

Cizallas

Esmeriles

Arietes

Separadores

Botiquines de trauma

Camillas

Collares cervicales

Silbatos

Radios de comunicación

Pintura en aerosol naranja para señalización

¿Cómo hacer donaciones económicas desde México?

Además de entregar víveres e insumos, varias organizaciones mantienen habilitadas campañas para recibir aportaciones monetarias.

CENACED

El Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres (CENACED), mediante su campaña "Unidos por Ellos", permite realizar donaciones en línea para financiar kits de despensa, higiene y limpieza.

También acepta transferencias bancarias, cuyos datos se encuentran disponibles en su plataforma oficial.

Cruz Roja Mexicana

La Cruz Roja Mexicana no abrió centros de acopio físicos para esta emergencia; sin embargo, mantiene activa una campaña de donativos económicos destinada a fortalecer la respuesta humanitaria.

La institución informó además que su Fuerza de Tarea USAR y sus binomios caninos especializados permanecen listos para apoyar en caso de ser requeridos.

Recomendaciones antes de donar

Las organizaciones participantes hicieron un llamado a la ciudadanía para:

Donar únicamente artículos nuevos o en buen estado.

Revisar que alimentos y medicamentos no estén caducos.

Verificar que las campañas pertenezcan a organizaciones reconocidas.

Seguir las listas oficiales de insumos solicitados para facilitar la clasificación y el envío de la ayuda.

Con estas acciones se busca agilizar la llegada de apoyo a las comunidades venezolanas afectadas por los terremotos y garantizar que la ayuda responda a las necesidades más urgentes de la población.