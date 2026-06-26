Terremotos en Venezuela: Sheinbaum conversa con Delcy Rodríguez y refrenda el apoyo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum conversó este viernes con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para refrendar el apoyo de México al pueblo venezolano que resultó afectado por dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el miércoles pasado que dejaron un panorama de devastación y más de 920 fallecidos en el país sudamericano.

"Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales", dijo la mandataria mexicana a través de la red social X.

A su vez, la presidenta encargada de Venezuela destacó también a través de sus redes sociales que durante la llamada telefónica expresó su agradecimiento por el envío de equipos de rescate y apoyo humanitario.

"He conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien expresé mi agradecimiento por el envío de equipos de rescate y apoyo humanitario, que ya se encuentran desplegados, principalmente en el estado La Guaira, contribuyendo a las labores de búsqueda y salvamento de vidas", escribió Rodríguez.

Tras los dos fuertes movimientos telúricos registrados alrededor de las 6:04 pm del 24 de junio, cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

Hasta el momento las autoridades han reportado que más de 50,000 personas están en calidad de desaparecidas.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para ayudar.

Rescatistas de Chile, El Salvador, México, Colombia, Suiza y Ecuador ya están en el país.

Primer envío de apoyo

El jueves a las 14:30 horas, dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana partieron desde la Base Aérea de Santa Lucía para trasladar ayuda humanitaria a Venezuela.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Defensa Nacional detallaron que el primer envío y contingente especializado consistió en un agrupamiento integrado por 261 efectivos, de los cuales 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional.

Este equipo multidisciplinario incluye médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados. Asimismo, se sumaron 18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas. La carga inicial consta de 4.4 toneladas de herramientas y equipo, junto con 2.7 toneladas de insumos médicos para la atención inmediata de los afectados.

Más tarde otro avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó ocho toneladas adicionales de medicamento y cuatro toneladas de equipo y material para actividades de rescate y salvamento.

La SRE detalló que tras las pérdidas humanas y materiales registradas, la misión mexicana evaluará, en coordinación con las autoridades venezolanas, la necesidad de reforzar el contingente para potenciar las labores de auxilio a la población vulnerable.