El 81% de mexicanos respalda proteger a lesbianas, gays y bisexuales contra discriminación: Ipsos

En el marco de las celebraciones por el mes del orgullo, la consultora Ipsos presentó su más reciente estudio "Orgullo LGBT+ 2026", en el que México se consolida como uno de los países con mayor avance y consenso social en favor de la inclusión y la igualdad de derechos, superando los promedios globales en los indicadores clave de aceptación.

La empresa de investigación de mercados realizó esta encuesta a 19,028 adultos en 26 países a través de su plataforma en línea Global Advisor. Los resultados arrojaron que la sociedad mexicana muestra un respaldo contundente hacia la seguridad y la dignidad jurídica de la comunidad.

El informe revela que el 81% de los mexicanos encuestados está de acuerdo en que las personas lesbianas, gays y bisexuales deben estar protegidas contra la discriminación, mientras que un 78% extiende este mismo respaldo hacia las personas transgénero.

Esta percepción cobra especial relevancia si se contrasta con la realidad demográfica del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 en el país habitaban 5 millones de personas de 15 años y más que se autoidentificaban como LGBTI+, lo que equivale al 5.1% de la población en ese rango de edad. De este total, el 81.8% se asume parte de la comunidad por su orientación sexual, el 7.6% por su identidad de género y el 10.6% por ambas.

Al respecto, Fernando Álvarez Kuri, Senior Business Director para Ipsos en México, indicó que "los resultados de esta edición reflejan que con el paso de los años, la sociedad mexicana ya se encuentra a favor del respeto, la igualdad y la no discriminación en el país".

En el plano de los derechos civiles, tres de cada cuatro mexicanos respaldan algún nivel de reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo; esta cifra se compone de un 56% que defiende abiertamente el derecho al matrimonio igualitario y un 19% que apoya otras formas de unión legal.

Esta aceptación social coincide con un aumento en las cifras oficiales de México, el INEGI reportó que en 2023 se registraron 501,529 matrimonios en el país, de los cuales 6,606 (1.3%) fueron entre personas del mismo sexo. Dentro de este grupo, las uniones entre mujeres lideraron con el 60% (3,964 bodas), mostrando un crecimiento sostenido frente a las 1,992 registradas en 2019.

Asimismo, el 56% de los ciudadanos está a favor de que las personas LGBT+ puedan expresar libremente su orientación sexual o identidad de género, una postura que sitúa a la sociedad mexicana por encima del promedio global, el cual se ubica en el 49%.

El avance hacia la equidad también se refleja en el entorno laboral y los espacios públicos. El 55% de los encuestados en el país vota a favor de leyes que prohíban la discriminación hacia personas LGBT+, al tiempo que un 42% aprueba que las empresas implementen políticas corporativas y programas de diversidad, frente a un minoritario 19% que se opone.

En el terreno deportivo, el 44% de la población aprueba que atletas lesbianas, gays y bisexuales compitan abiertamente en equipos, duplicando al 24% que muestra resistencia. A nivel global, los resultados demostraron que temas como la participación de atletas transgénero en competencias deportivas es apoyado por una minoría de 22%.

Por otro lado, la visibilidad en medios de comunicación y entretenimiento en México avanza con mayor cautela, registrando un 31% de aprobación contra un 27% de rechazo.

El panorama de la población trans: Percepción y debates

La medición de Ipsos dedica un apartado crítico a la realidad trans en México, visibilizando que el 72% de los mexicanos reconoce de forma consciente que esta población se enfrenta a altos niveles de discriminación en la sociedad actual.

Ante este escenario, el estudio de percepción revela que "una mayoría" apoya el acceso a espacios e instalaciones que correspondan con la identidad de género de cada persona.

Asimismo, el 53% de los mexicanos respalda el acceso a tratamientos de afirmación de género para adolescentes trans bajo la condición del consentimiento parental. Esta postura supera al 34% que se opone y contrasta con la media internacional, donde solo el 40% a nivel global apoya que las personas transgénero gocen de acceso y cobertura médica para estos procedimientos en los sistemas de salud.