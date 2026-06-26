S&P confirma la calificación crediticia "AA+" de EU y destaca su resiliencia

S&P ⁠Global confirmó el viernes la calificación crediticia "AA+" de ⁠Estados Unidos y dijo que la resiliencia de la economía ha respaldado una sólida recaudación de ⁠ingresos fiscales.

La agencia de calificación ⁠señaló que esperaba que la economía estadounidense crezca en torno al 2% entre 2026 y 2029, y añadió que, a pesar de la creciente polarización política, las instituciones sólidas y el sistema de controles y contrapesos seguirán afianzando los resultados de las políticas.

"La amplia fortaleza de los ingresos, incluidos los sólidos ingresos arancelarios, debería ayudar a mitigar el riesgo de desviaciones fiscales", señaló. La economía estadounidense creció más rápido de lo que se había estimado antes en el primer trimestre, con un aumento del producto interior bruto (PIB) a una tasa anualizada del 2.1%, revisado al alza. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el crecimiento del PIB se ⁠mantuviera sin revisar en una tasa ⁠del 1.6%.

El impulso ⁠al crecimiento derivado de la disminución de las importaciones se ⁠vio parcialmente contrarrestado por una fuerte caída del gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la economía.

S&P, que se convirtió en 2011 en la primera agencia de calificación en bajar la calificación de "primera categoría" del Gobierno de Estados ⁠Unidos, dijo que la perspectiva sigue siendo estable.