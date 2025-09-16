Revisión del T-MEC brindaría estabilidad a la industria mexicana: Comce Bajío

Querétaro, Qro. La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es necesaria para definir las reglas de la relación comercial y, así, dar estabilidad a la industria mexicana, planteó el vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) en el Bajío, Ricardo Zaldumbide Ceceña.

A este planteamiento le antecede la incertidumbre que provocan las políticas arancelarias de Estados Unidos, impactando en la productividad de sectores como el automotriz que es clave en la región Bajío.

Entre 40 y 42% de la actividad industrial en el Bajío -refirió- está enfocada en el sector automotriz, uno de los segmentos más impactados por la política arancelaria del país vecino. La coyuntura de las tarifas, expuso, ha afectado a las empresas exportadoras, principalmente en su producción.

“Sí es un problema muy grave por incertidumbre, ha habido diferentes versiones (de los aranceles); aunque se aplazó 90 días la implementación de aranceles (de Estados Unidos a México), hoy en día está afectando gravemente el desempeño, sobre todo del sector automotriz, porque no hay una definición clara. Las empresas están bajando mucho su ritmo de producción, están bajando mucho también las unidades producidas y toda la cadena de valor está afectanda”, expuso.

Industria automotriz, motor del Bajío

Por tanto, el vicepresidente del Comce en el Bajío confió en que pronto se clarifiquen las reglas de la relación comercial con Estados Unidos.

“Esperemos que en el corto plazo se pueda ya adoptar una política mucho más clara y definida en cuanto al T-MEC y que esto dé claridad y certidumbre, (…) el sector automotriz en el Bajío es como 40-42% de la economía industrial y es importante -no nada más que se mantenga- sino la expansión de nuevos procesos, nuevas empresas que están en vías de decidir”, expresó.

Esta claridad también se reflejaría en la toma decisiones de las empresas que tienen planes de expansión; al respecto, Ricardo Zaldumbide reiteró la importancia de garantizar una clara implementación del T-MEC, lo que brindaría certidumbre a los planes de inversión y producción.

“Necesariamente (la nueva revisión del T-MEC dará estabilidad), porque hay reglas claras, solución de controversias, hay ahora nuevos capítulos que van a permitir transparentar mucho la integración regional y eso obviamente nos trae ventajas para promover inversiones de productos o componentes que articulen mejor las cadenas productivas para exportación”, pronunció.

Además de la industria automotriz, la representación del Comce en el Bajío agrupa a empresas de las industrias aeronáutica, del plástico, de electrodomésticos, alimentaria, agroindustria, entre otras que exportan directamente a Estados Unidos.

A partir de que haya claridad en el tratado comercial, ahondó, podría mejorar la articulación de las cadenas de valor y detonar oportunidades de crecimiento para las empresas, así como potenciar el nearshoring.

Hasta ahora, consideró, el país no ha aprovechado la tendencia de relocalización, si bien algunas compañías han ampliado sus procesos, la relocalización de empresas -dijo- no ha ocurrido con el potencial que podría hacerse, debido a retos de infraestructura y otros más.

En tanto, el 1 de julio del 2020 entró en vigor el T-MEC, previendo que su próxima revisión ocurra en esa fecha del 2026.