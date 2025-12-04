Reportan avance de 90% en construcción del puente Nichupté

Cancún, QRoo.- La construcción del Puente Nichupté entró en su recta final, con más de 90% de avance de obra.

Es además el puente más grande que se construye actualmente en América Latina, una obra icónica de la ingeniería mexicana, según lo dio a conocer gobernadora Mara Lezama en sus redes sociales.

Tiene 11.2 km de longitud y un arco metálico de 103 metros; será libre de peaje y ofrecerá vistas espectaculares a la laguna y al manglar.

“Transformará la movilidad en la ciudad, especialmente para las y los trabajadores que viajan diariamente hacia la zona hotelera de Cancún, reduciendo significativamente los tiempos de traslado y mejorando su calidad de vida”, añadió la mandataria quintanarroense.

Apenas el fin de semana pasado, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, estuvo en Cancún para supervisar el avance de la obra.

Según los datos de la dependencia, el proyecto ha generado alrededor de 51 mil empleos directos e indirectos y permitirá un ahorro en los traslados de 45 minutos.

Beneficiará a 1.3 millones de habitantes y a más de 20 millones de turistas cada año, utilizando sistemas constructivos innovadores que minimizan el impacto ambiental y protegen el manglar.

Según la SICT, durante la construcción del Puente Nichupté se ha rescatado y reubicado un total de 2 mil 125 individuos de diversas especies de fauna terrestre y lagunar, para lo cual se han invertido 637.84 millones de pesos (mdp).

Añaden que este programa ambiental da cumplimiento al Manifiesto de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la implementación de 132 acciones, en las que destacan la rehabilitación de 306 hectáreas de manglar y la recuperación de 118 hectáreas de Pastos Marinos.

En lo que va del presente año, se han invertido 98.55 mdp por parte de las diferentes empresas a cargo de los trabajos en la última etapa de la construcción vial.

Sin embargo, el costo de la obra se ha elevado considerablemente, al pasar de 5,580 a 7,056 millones de pesos en el primer año de construcción, mientras que para el primer trimestre de 2024, siguió incrementándose el costo total hasta los 7,847 millones.

Para en enero de 2025 la nueva cifra ya se situó en los 8,600 millones de pesos. Sin embargo, hasta antes de que eliminarán la página de consulta de la cartera de proyectos ingresados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el costo reportado por la SICT era de 9,570 millones.

Otras de las polémicas de este proyecto es en el tema ambiental, pues arganizaciones ambientalistas acusan que el proyecto desmontó y rellenó manglar, además de causar la fragmentación del ecosistema e interrupción el flujo hidrológico hacia los humedales de la laguna Nichupté.