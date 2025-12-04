Wall Street cierra plano, tras caída del desempleo en EU

Los principales índices de Wall Street cerraron con ligeros cambios el jueves, con los inversionistas sopesando el informe sobre el mercado laboral y otros datos económicos, mientras que las acciones se vieron apoyadas por las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

El S&P 500 ganó 0.11%, a 6,856.94 puntos; el Nasdaq Composite sumó 0.22%, a 23,505.14 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.07%, a 47,850.94 enteros.

El índice de consumo básico (-0.48%) fue uno de los de peor desempeño de los 11 principales sectores del S&P y el industrial fue el que más creció con 0.51 por ciento.

Un informe semanal del Departamento de Trabajo mostró que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a su nivel más bajo en más de tres años.

Las bolsas de valores en México pasaron de negativas a positivas, en medio de una temporada de volumen limitado y pese a actualizaciones comerciales que no parecieron favorables.

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 0.18% 63,714.86 unidades y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), subió 0.22% a 1,264.94 puntos.

“El IPC ha estado consolidado toda la semana en 63,500 puntos y aunque a corto plazo está perdiendo su tendencia alcista, tampoco ha cambiado de dirección a la baja y a mediano plazo se mantiene la tendencia alcista”, dijo Alexander Londoño, analista de ActivTrades.