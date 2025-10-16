Quintana Roo se perfila a cerrar el 2025 con más de 20 millones de visitantes

Cancún, QRoo.- Pese a las complicaciones del presente año por recorte en la oferta de asientos de avión, debilitamiento del dólar y temas coyunturales como el sargazo, Quintana Roo se perfila para cerrar el año con poco más de 20 millones de turistas, así como una ocupación hotelera promedio de 70%.

Así lo adelantó Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo:

“Estamos esperando cerrar el año con mucha fuerza, nos han manifestado las asociaciones de hoteles y también los sistemas que tenemos para proyectar la cantidad de asientos de avión disponibles hasta el cierre de año, muy buenos números, vamos a cerrar con mucha fuerza”.

Aunque reconoció que ha sido un año difícil en cuanto a las fluctuaciones a la baja en ocupación hotelera, explicó que este parámetro no es el único que determina el comportamiento total de la principal actividad económica del estado, que es el turismo, pues más allá de porcentajes, “la infraestructura hotelera sigue creciendo día a día; como nunca antes, la inversión turística y el crecimiento de oferta hotelera implican un reacomodo de la ocupación”.

Aseguró que eso significa que la afluencia de visitantes se mantiene en niveles más que aceptables, pues otros destinos difícilmente llegan a promediar 70% sostenido a lo largo de todo el año.

La actual temporada baja, dijo, ha sido particularmente complicada este año, pero al mismo tiempo eso ha permitido establecer nuevas estrategias para atraer un mayor número de turistas a la entidad.

Tan sólo para el cierre de octubre y el mes de noviembre, adelantó que se espera una importante llegada de visitantes con motivo de las fiestas de Día de Muertos, pero también del Thanksgiving (Día de Gracias), celebración estadounidense que también genera un importante flujo de turistas de ese país hacia el Caribe mexicano.

“Esperamos muchos turistas en el puente y sobre todo también en el Thanskiving, que es muy importante para nuestro estado, porque recibimos anualmente más de 7 millones de turistas estadounidenses y para noviembre, pues tendremos también la oportunidad en esta temporada tan importante tanto del puente de noviembre en México, que es ya un atractivo turístico a nivel internacional. Nuestros festivales de vida y muerte en todos nuestros destinos y en todos nuestros municipios, también”, dijo.