Rosa Icela Rodríguez encabezará la mañanera del viernes; Sheinbaum asistirá al sorteo del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la conferencia mañanera de este viernes será dirigida por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, debido al viaje de la mandataria a Washington para asisitir al sorteo del Mundial 2026.

A través de una publicación en sus redes sociales, Sheinbaum indicó que desde este jueves se dirigirá a Estados Unidos para representar a México en el primer evento de la Copa Mundial FIFA 2026.

Agregó que al evento mundialista también asistirán el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Más temprano, durante su conferencia matutina, la presidenta informó que es posible una reunión con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney tras el sorteo.

Dentro de la agenda presidencial, se contempla que después del sorteo del Mundial, la presidenta sostenga una reunión con mexicanos radicados en Estados Unidos, para después regresar en la noche a México para poder estar el sábado temprano en la celebración de los siete años de la Cuarta Transformación.

El viaje marca la primera visita oficial de Sheinbaum a la capital estadounidense desde que asumió la presidencia.

Los tres socios del acuerdo comercial regional T-MEC están a las puertas de conversaciones para la revisión del tratado, en medio de amenazas arancelarias de Trump, quien ha manejado incluso la posibilidad de disolverlo y negociar acuerdos bilaterales.