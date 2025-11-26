México, entre los 4 países que consiguieron la mayor reducción de la pobreza en 2025: Cepal

Si se listaran los 30 países de América Latina y el Caribe en función de los que consiguieron la mayor reducción de la pobreza en 2025, México ocuparía el 4º lugar regional, con un descenso de 3.1% anual y Brasil el séptimo, que consiguió bajarla en 1.9%, precisó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los líderes este año en la reducción de pobreza, según información recabada por la Comisión, fueron Honduras, que consiguió bajar la pobreza en 4.2%; Costa Rica que la redujo en 3.3% y República Dominicana, que la disminuyó en 3.3%, subrayaron.

En la conferencia de prensa en línea, donde lanzaron el informe anual “Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025”, el secretario José Manuel Salazar- Xirinachs aclaró que como México y Brasil representan el 52% de la población regional, sus avances en la reducción de la pobreza, suelen ser determinantes para la media regional, aunque no sean los líderes en disminuirla.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión, José Manuel Salazar- Xirinachs, explicó que entre los determinantes para la reducción de la pobreza en México se encuentran las transferencias públicas a través de becas a grupos vulnerables así como el aumento del salario mínimo.

En la sesión de preguntas, el director de la división de desarrollo social, Alberto Arenas de Mesa, acotó a solicitud de El Economista, que “si bien las transferencias de ingreso no contributivas ayudan en la reducción de la pobreza de la región (…) no garantizan por sí que la erradicación”.

De ahí la serie de recomendaciones que tiene la Comisión para reducir la alta desigualdad, promover la movilidad social y fortalecer la cohesión social, que son: