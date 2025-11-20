OMA anuncia inversión de 1,200 millones de pesos para el aeropuerto de Mazatlán

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) destinará más de 1,200 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de Mazatlán durante el periodo 2026-2030, destinados a ampliar la terminal aérea y realizar una remodelación mayor en áreas esenciales, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, social y turístico del destino.

Así lo informó Abelardo Muñoz, director de Desarrollo de Tráfico de OMA, en el marco del anuncio de ampliación de la conectividad, ya que a partir del primero de diciembre la aerolínea TAR ampliará su operación con nuevas rutas directas hacia Aguascalientes y Torreón, además de rutas exprés con escala hacia Hermosillo y Chihuahua.

También incrementan las frecuencias de vuelo de la ruta hacia La Paz en 50%, al pasar de 16 a 24 frecuencias semanales; y la conexión con Querétaro, que aumentará 25%, de 8 a 10 vuelos semanales.

En el mercado internacional, Mazatlán cuenta con un reciente un vuelo redondo durante todo el año desde Calgary, Canadá. Para la temporada invernal, y hasta abril de 2026, el destino contará con rutas directas desde siete ciudades canadienses adicionales, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal, operadas por WestJet y Sunwing.

Mireya Sosa, secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que “la conectividad aérea es una prioridad para el desarrollo turístico y económico de Mazatlán y de todo el estado”. la alianza fortalece la oferta aérea, amplía la presencia de Mazatlán en mercados clave y facilita la llegada de más visitantes

Estos desarrollos se enmarcan en el trabajo de promoción realizado conjuntamente con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, que incluyó caravanas de promoción desde julio para fortalecer la presencia del destino en mercados extranjeros.

Alerta por viajes

El anuncio se dio luego de que el martes el gobierno de Canadá emitiera una alerta de viaje que incluye recomendaciones específicas para 14 estados mexicanos, entre ellos Sinaloa; aunque se excluyen las zonas turísticas de Mazatlán y Los Mochis, recomendaron que el acceso a estos destinos sea exclusivamente por vía aérea o marítima.

El documento oficial advirtió sobre la presencia de enfrentamientos entre grupos armados en la entidad federativa, específicamente mencionando la ruta Culiacán-Mazatlán como área de riesgo.

Luis Díaz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), reconoció que el tema de la inseguridad genera un “ruido internacional” focalizado, aunque matizó su impacto real en el sector turísticos de reuniones y congresos.

“Siento que nos ha pegado en algunos eventos en particular, no en todos y no creo que sea algo que nos deba preocupar para el futuro ahorita en este momento particular”, platicó a medios el líder empresarial, basándose en su experiencia con eventos internacionales recientes que se desarrollaron sin contratiempos.

La estrategia

La estrategia del sector privado y los gobiernos locales es contrarrestar la generalización de estos incidentes, “lo que tratan muchos los destinos es de evitar que la noticia se torne como una noticia generalizada en todo el país, pero cosas como esa pasan en todos lados” incluso en destinos de talla internacional.

Señaló que este año la industria de reuniones va en crecimiento, si bien “hay destinos que se ven más afectados que otros”, la visión general es optimista, ya que, a pesar de los desafíos, se anticipa un buen año para los congresos internacionales en el país.

Recientemente, la secretaría de Turismo de México, en colaboración con el Consulado en Montreal y la Embajada de México en Canadá, realizó una jornada de trabajo en esa ciudad centrada en ampliar alianzas y abrir nuevas rutas de cooperación entre ambos países.