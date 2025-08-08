Nuevo León firma memorándum de entendimiento con Laredo, Texas y Green Corridors

Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, firmó un memorándum de entendimiento (MOU) con el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño y el director ejecutivo de Green Corridors, Mitch Carlson, con el fin de establecer un marco general de colaboración para el establecimiento de centros logísticos de ambos países.

Se acordó la coordinación de esfuerzos e intercambio de información sobre la planificación de infraestructura, facilitar el comercio y cooperación en el Sistema Inteligente de Transporte de Carga transfronterizo de Green Corridors, entre otros.

En el evento realizado en Dolores, Ranch, el mandatario estatal agradeció el apoyo de las autoridades estadounidenses en la apuesta para impulsar la zona fronteriza del estado.

"El alcalde ha estado apostando por el Puente Colombia. Hoy se celebra su 34 aniversario, imagínense, hace tres años sólo teníamos 800 cruces diarios, ahora tenemos 10,000, y pronto tendremos estos permisos con más cruces y se prevé que para 2030 los cruces aumentarán a 20,000 por día", señaló García Sepúlveda.

De enero a marzo de 2025, la Aduana Colombia ocupó el tercer lugar en recaudación con 9,049.8 millones de pesos y una participación del 7.7%; después de Nuevo Laredo, líder indiscutible con 56,820.9 millones de pesos y una aportación del 48.1%, seguido de Ciudad Juárez, con 14,187.9 millones de pesos y una contribución del 12%, según datos de la dirección general de Planeación Aduanera.

Por su parte, el alcalde de Texas, apuntó que tienen el compromiso importante para convertir esta Aduana como uno de los principales cruces a Estados Unidos, indica un comunicado del gobierno de Nuevo León.

Tras la firma del documento, la comitiva hizo un recorrido en helicóptero por los desarrollos de Talise, Gateway Industrial Park y Proyectos de carretera estatal 255 de Texas (TX 255), en el condado de Weeb, que conecta con el Puerto Fronterizo y la nueva carretera Gloria-Colombia.

El Proyecto Talise, a establecerse en Laredo, tendría una inversión de 8 billones de dólares en 13,000 acres (52,609 kilómetros cuadrados), situado al norte de Laredo, en la intersección de la I-35, la US-83 y la TX 255.

Asimismo, el Proyecto Gateway Industrial Park, comprende un área de 3,300 acres (13,355 kilómetros cuadrados), situado en I-35 y TX 255 en el norte de Laredo, Texas.

En México, la empresa estadounidense de logística tendrá su base de operaciones en el Interpuerto de Salinas Victoria.

El mandatario estatal y acompañantes aterrizaron en el Wisdom Industrial Park, en Laredo, donde fueron recibidos por el dueño del parque, y tuvieron una charla informal sobre proyectos de desarrollo e inversión.