Nueva Ley General de Transparencia genera opacidad en las finanzas estatales

De las 32 entidades federativas, Querétaro y Jalisco calificaron como Transparentes, es decir, que cumplen de manera integral y ejemplar con la publicación de su información fiscal evaluada en seis indicadores: marco regulatorio, planeación programática-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales históricas, de acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF) 2025, realizado por aregional (AR).

Querétaro tuvo la calificación más alta con 97.10 puntos, ya que además de publicar la información obligatoria de manera clara y oportuna adoptó mejores prácticas de transparencia proactiva, al facilitar el acceso a información detallada como padrones de beneficiarios, contratos de obra pública y registros de deuda en formatos accesibles y completos, detalló Elisa Flores, analista de AR.

En contraste, tres de cada cuatro gobiernos estatales presentan un nivel de transparencia Deficiente, que incumplen grave y sistemáticamente con sus obligaciones básicas de publicar información fiscal; esto se traduce en portales de transparencia con información desactualizada, incompleta o inexistente, de acuerdo con los indicadores.

En un término de transparencia Suficiente, se encuentran seis entidades que cumplen con las obligaciones mínimas decretadas en la legislación vigente, pero sin adoptar prácticas proactivas: Puebla, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa.

Crece opacidad

La apatía y desinterés de los gobiernos estatales colocó el promedio nacional del ITDIF por debajo de los 65 puntos, con una “caída histórica del promedio nacional, casi 12 puntos”. Si un estado puede cumplir con sus obligaciones “pueden hacerlo los otros 31”, expresó Cutberto Anduaga, director general de AR.

“En muchos casos, formatos Excel incompletos o hipervínculos que llevan a documentos que no son. Podría ser que los estados realmente estén confundidos, aunque después de 20 años cuesta entenderlo”, lo cual es una simulación en el cumplimiento, agregó.

Vacío legal

Si bien el portal de transparencia general de cada estado permanece en línea, los accesos a la información financiera específica han sido cerrados o deshabilitados; Aguascalientes, Sonora y Quintana Roo tienen su portal de transparencia fiscal completamente cerrado, por lo cual cayeron a los últimos lugares del ranking estatal.

Sonora, “un estado que había logrado avanzar mucho en años anteriores y en esta evaluación cayó de manera estrepitosa, perdiendo más de 40 puntos”; o Aguascalientes, que de estar posicionado en los primeros lugares, descendió al último con 58 puntos menos en su evaluación.

Esta caída es atribuida la derogación y desactualización de las Leyes Estatales de Transparencia, derivada de la entrada en vigor de la Nueva Ley General de Transparencia en marzo de este año, explicó Édgar del Valle, asesor jurídico de aregional.

Como parte de la reforma que extinguió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se creó Transparencia para el Pueblo, un órgano descentralizado sectorizado a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

A nivel federal, Transparencia para el Pueblo es la autoridad encargada de aplicar la ley y sancionar a los sujetos obligados federales. Sin embargo, en el ámbito estatal hay un “vacío legal” sobre quién debe sancionar a los estados que incumplen.

Si bien la Ley General faculta a los órganos garantes locales preexistentes a seguir operando temporalmente, la realidad es que en a mayoría de las entidades sus estructuras fueron desmanteladas.

Es tarea de los estados legislar para establecer su marco normativo de transparencia, pero en la promulgación de la nueva ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no se estableció un plazo para el cumplimiento. Sólo Jalisco ha enviado su propuesta de ley de transparencia al congreso local, y el resto de las entidades siguen omisas.