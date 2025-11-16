Manifestantes intentan incendiar el Palacio de Gobierno de Jalisco

Guadalajara, Jal. Alrededor de un centenar de jóvenes intentaron incendiar Palacio de Gobierno en el centro de Guadalajara, durante una manifestación violenta la tarde de este sábado.

Algunos de los manifestantes utilizaron bidones con gasolina para intentar prender fuego a la sede del Poder Ejecutivo de Jalisco.

Elementos de la Policía del Estado impidieron que los manifestantes ingresaran al edificio; sin embargo, éstos vandalizaron al menos dos de las puertas de ingreso a Palacio de Gobierno.

Por el momento, se desconoce si esta manifestación está relacionada con la marcha pacífica que realizaron por la mañana integrantes del movimiento Generación Z, que protestaron en contra de la violencia y exigieron justicia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.