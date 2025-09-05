Jalisco posee el ecosistema de alta tecnología más importante de América Latina: Canieti

Puerto Vallarta, Jal. Jalisco posee el ecosistema de alta tecnología más importante de América Latina por lo que, las inversiones extranjeras que ahora se encuentran detenidas por la volatilidad y la incertidumbre global, regresarán al estado en el mediano y largo plazo.

"Ahora hay esta incertidumbre pero hay tendencias a largo plazo que, sin duda, van a jugar a favor del ecosistema aquí; la transformación digital va a continuar, la inteligencia artificial está cambiando nuestra vida, y estas tendencias necesitan tecnología, necesitan software, necesitan ingenieros, necesitan conocimientos que aquí tenemos en Jalisco", aseveró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Alta Tecnología (CANIETI) Occidente, Roger Eleutheri.

Entrevistado en el marco del trigésimo Congreso Internacional de Alta Tecnología (CIAT) organizado por CANIETI, Eleutheri precisó que la visión 2028 de ese organismo empresarial es mantener vivo el ecosistema y seguirlo fortaleciendo.

"Tenemos las empresas que ya están aquí, tenemos el talento, un gobierno estatal que es muy amigable con la parte de los negocios; yo creo que tenemos todos los ingredientes para que siga funcionando este ecosistema y se siga fortaleciendo", abundó.

Hub global

"Esta visión 2028 nos proyecta como un hub global donde se fortalece la cadena de valor, la inversión y el crecimiento cuantitativo y cualitativo", indicó el dirigente del sector.

Los puntos clave, precisó, son fomentar el talento de clase mundial en estrecha colaboración con las universidades; convertir al estado en referente de innovación y transferencia tecnológica a través del impulso a las Pymes y la democratización de la tecnología.

CIAT 30

El presidente de CANIETI Occidente destacó que en 30 ediciones, el Congreso Internacional de Alta Tecnología ha aportado, sobre todo, el fortalecimiento de la triple hélice: empresas, gobierno y academia, para juntos fortalecer el ecosistema.

En el CIAT 30 que concluye este sábado, participan empresarios, directivos y ejecutivos de empresas del sector, representantes de universidades y autoridades de Jalisco.