Expo Ganadera Jalisco consolida su liderazgo nacional como centro de negocios pecuarios: UGRJ

Guadalajara, Jal. Con más del 82% de los hatos ganaderos libres certificados del país, Jalisco se consolida como potencia nacional en mejoramiento genético, y su Expo Ganadera se ha convertido en la principal plataforma de intercambio genético y comercialización de ganado de alto valor tanto en México como en América Latina, comentó a El Economista, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ), Antonio Ruelas.

Destacó que la Expo Ganadera es el principal escaparate de los avances y la innovación en genética bovina, además de reafirmarse como el centro de negocios agropecuarios más importante del país, ya que atrae a compradores de todo México y del extranjero, incluyendo países como Colombia, Guatemala, Panamá y Canadá.

“El objetivo de nuestra Expo Ganadera es fomentar el mejoramiento genético. Aquí se venden sementales, embriones y animales de registro que incrementan la productividad y rentabilidad de los hatos”, explicó Ruelas Pérez.

Foto: Cortesía

Tecnología y rentabilidad

El presidente de la UGRJ subrayó que el mejoramiento genético no es solo una cuestión estética, sino que genera importantes beneficios económicos para los criadores, ya que logran mejorar significativamente características como un mayor peso al destete, aumento en la producción de leche y adaptabilidad en praderas, entre otras.

"Aquí en Expo Ganadera van a ver animales espectaculares, pero no nada más nos preocupamos por la cuestión estética, también nos ocupamos de que tengan mejor funcionalidad, mejor peso al destete, que produzcan más leche; todas las características de cada raza, año con año se van mejorando y eso se refleja económicamente en los hatos ganaderos", subrayó el dirigente del sector.

Concursos nacionales

La Expo Ganadera Jalisco también funge como sede de concursos nacionales de razas bovinas como Brangus, Suizo, Limousin y Simmental, fortaleciendo su posición como el principal evento del sector en México.

En esta edición, participan razas cebuinas (como Brahman Rojo, Sardo Negro y Nelore), europeas (Limousin, Hereford, Charolais) e incluso razas italianas como Piemontese, Chianina y Romagnola. Este año participaron también porcinos que registraron ventas récord, según comentó el presidente de la UGRJ.

Aunque no se cuenta con un monto estimado de las transacciones que se cierran durante el evento, Antonio Ruelas indicó que algunos becerros llegan a subastarse hasta en 500,000 pesos, aunque hay ejemplares de menor precio que se venden desde los 70,000 pesos.

“Un campeón vale mucho dinero, y en Jalisco tenemos campeones mundiales. En Tepatitlán, por ejemplo, está el campeón mundial de la raza Braford”, precisó el líder ganadero de Jalisco.

Foto: Cortesía

Riesgos sanitarios

Pese al dinamismo del mercado, abundó, el sector enfrenta retos sanitarios y comerciales, el más importante es el avance del gusano barrenador del ganado, que ha generado alertas en varios estados del país y restringió las exportaciones ganaderas hacia Estados Unidos.

“Ya llegó a Nayarit y eso nos preocupa. Por este tema, los estados fronterizos no están exportando. Ese millón 200,000 becerros que se enviaban a Estados Unidos, se van a quedar en México, lo que puede provocar una sobreoferta y presión a la baja en los precios”, advirtió.

El presidente de la UGRJ añadió que el ingreso de ganado por la frontera sur del país, añade presión al mercado local, aunque actualmente, dijo, los precios siguen siendo atractivos.

La Expo Ganadera Jalisco en su edición 61, permanecerá abierta al público hasta el próximo 2 de noviembre, en sus instalaciones del municipio de Tlaquepaque.