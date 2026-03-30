Plataformas digitales dialogan con el Gobierno para asegurar derecho de elección de usuarios en aeropuertos

Alianza In México, organización que integra a las plataformas digitales DiDi, inDrive y Uber, inició un proceso de diálogo con el Gobierno federal para establecer un esquema de operación en los aeropuertos del país. El encuentro contó con la participación de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación.

El objetivo de esta mesa de trabajo es el diseño de soluciones de movilidad terrestre que permitan a los usuarios ejercer su derecho de elección y a los conductores trabajar en estas zonas. La agrupación empresarial manifestó su disposición para colaborar en la creación de mecanismos de eficiencia y seguridad en el transporte aeroportuario.

La urgencia de alcanzar una solución inmediata responde a la proximidad de la Copa Mundial de Futbol, que inicia en menos de 80 días. Ante la llegada de visitantes nacionales e internacionales, las partes buscan definir criterios de ubicación y accesibilidad en las terminales aéreas.

Alianza In México aportará propuestas basadas en la experiencia operativa del sector en diferentes ciudades del mundo. El proceso de diálogo pretende establecer acuerdos regulatorios que incluyan a diversas modalidades de transporte para beneficio de turistas, viajeros de negocios y personas con movilidad limitada.