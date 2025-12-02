Incertidumbre por T-MEC, seguridad jurídica y energía, desploman 22% IED en Jalisco

Guadalajara, Jal. Aunque en Jalisco el rubro de nuevas inversiones creció al cierre del tercer trimestre del año, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó 22% en comparación con el mismo período del año anterior, debido a factores como la incertidumbre por la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la preocupación de las empresas extranjeras por la seguridad jurídica, falta de energía y seguridad pública en México.

El presidente de la American Chamber of Commerce (AMCHAM) capítulo Guadalajara, Ernesto Sánchez Proal, precisó que aún cuando todavía se están analizando datos como la inversión que proviene específicamente de Estados Unidos, con base en las cifras que dio a conocer el pasado lunes la Secretaría de Economía federal, la IED que llegó a Jalisco de enero a septiembre de este 2025 alcanzó los 902 millones de dólares (mdd) mientras que en el mismo período del año anterior, la cifra ascendió a 1,161 millones de dólares.

"Yo lo atribuyo principalmente a dos temas; a que todavía no se tiene plena certidumbre del TLC aunque en el segundo semestre se avanzó mucho, en el primero hubo mucha incertidumbre; y el segundo tema, las preocupaciones de las empresas son tres temas: seguridad jurídica, energía y en menor grado, la seguridad física", expresó el presidente de AMCHAM.

Si bien el rubro de nuevas inversiones creció 81% en el mismo lapso, las inversiones en general cayeron y colocaron al estado en la sexta posición nacional en atracción de capital extranjero por debajo de Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California y Coahuila.

Ánimo de inversión positivo

"Lo que puedo reiterar es que el ánimo de inversión no ha bajado, la intención sigue siendo consolidar una región de Norteamérica fuerte, probablemente existan algunos aranceles que se mantendrán entre México y Estados Unidos para beneficiar a algunas industrias específicas, pero no vemos ese riesgo", enfatizó.

Sánchez Proal comentó que, con base en la información proporcionada por el Consejo de Grandes Empresas Americanas instaladas y con operaciones en Jalisco, pese a la inminente revisión del tratado comercial con América del Norte, los bloqueos e inseguridad en carreteras, y la preocupación que han mostrado los CEO's de grandes compañías estadounidenses en torno a la reforma judicial en México, "el ánimo sigue siendo positivo".

Factores de preocupación

No obstante, admitió, la reforma judicial, el abasto de energía y la seguridad sobre todo en los caminos, son temas de preocupación para las empresas estadounidenses.

"En la última reunión que tuvimos del Consejo de Empresas Americanas, aún no ocurrían los bloqueos carreteros. Sin embargo, fuera del consejo, en conversaciones uno a uno con los directores de estas empresas, han expresado su preocupación no solamente por las implicaciones logísticas sino por las implicaciones de seguridad y el riesgo incremental de robos en las carreteras, pero todavía no es algo que haya impactado su decisión de seguir creciendo aquí las inversiones".

El capítulo Guadalajara de AMCHAM lo integran alrededor de 250 empresas de las cuales, 80% son Pequeñas y Medianas (Pymes), mientras que el 20% son grandes empresas que funcionan como tractoras del encadenamiento productivo en la entidad.