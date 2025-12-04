INE reajusta su presupuesto; reclama recortes hechos por Hacienda

Ante el recorte de 1,000 millones de pesos que le hizo la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a reajustar su presupuesto para sus trabajos ordinarios de 2026, año en el que dispondrá de 14,099 millones 968,884 pesos.

Cabe señalar que en total, el INE había solicitó un presupuesto de más de 25,956 millones 626,805 pesos; recursos que incluían las prerrogativas para partidos, una partida precautoria por una eventual consulta popular y el presupuesto para el funcionamiento del todo el instituto.

No obstante, sin tener atribuciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó del proyecto que entregó a la Cámara de Diputados la partida precautoria que ascendia a 3,119 millones 405,224 pesos, además de un ajuste adicional por 112 pesos.

En consecuencia, el monto presentado para aprobación ante la Cámara de Diputados ascendió a 22,837 millones 221,581 pesos. De dicho monto, 7,737 millones 252, 697 pesos corresponden a partidos.

Sin embargo, una vez que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, aplicó una disminución adicional por 1,000 millones de pesos al INE, dejándolo con un presupuesto para sus trabajos ordinarios de más de 14,099 millones 968, 884 pesos.

Al anunciar el reajuste de sus finanzas, el Consejo General del INE detalló que requirió que 14 Unidades Responsables hicieran modificaciones presupuestales, por lo que consejeras y consejeros coincidieron en señalar las afectaciones que se darán en algunos de los rubros del presupuesto con motivo de los recortes presupuestales que ha sufrido el INE desde el 2017.

Entre las áreas más afectadas están la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la cual se le quitaron 187 millones de pesos; la Unidad Técnica de Servicios de Informática y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, las cuales sufrieron recorte de 170 millones, respectivamente, además de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que se quedó con 128 millones de pesos menos.

Las consejerías del INE subrayaron la Importancia de contar con los recursos necesarios para garantizar la calidad de las elecciones.

En específico, la consejera Dania Ravel criticó y acusó como ilegal el recorte realizado por Hacienda a lapartida precautoria paraunaconsultapopular.

“El recorte que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al presupuesto solicitado por el INE fue arbitrario e ilegal. La autonomía constitucional del instituto, que también debe hacerse valer en su presupuesto, es cada vez más vulnerada.

"Ahora no sólo tenemos recortes presupuestales reiterados en la Cámara de Diputados, sino que nuestras solicitudes de presupuesto llegan recortadas al único órgano que tiene atribuciones para realizar estos ajustes”, enfatizó.