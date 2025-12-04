Sábado: siete años de resultados, dicen

La multitudinaria concentración en el Zócalo ha sido convocada para conmemorar los siete años que cumple Morena en la Presidencia y, en aras de la unidad electorera, una demostración de fuerza.

Afirman que será un recuento de resultados desde 2018, aunque algunos creemos que, salvo la resurrección de la todopoderosa República Imperial, el máximo logro son los programas sociales.

Programas sociales que, pese a los alegatos del oficialismo, no sirven a más del 55 por ciento de la población ocupada en la informalidad, en realidad no asegura el bienestar a largo plazo ni garantiza el acceso universal a los derechos.

¿Alienta el Plan México la inversión nacional?

El plan México y la asesoría de los más connotados empresarios tiene el objetivo de alentar la inversión nacional para generar los empleos que necesita una economía estancada, con las obras públicas de infraestructura, pero el problema son los criterios de austeridad.

Durante siete años han sido favorecidas las empresas chinas que no crean empleos en México, pues todo lo importan y ofrecen los precios más bajos con lo que desplazan a las empresas asentadas en México de las licitaciones gubernamentales.

Veremos si algo cambia. La empresa francesa Alstom, con sede en Ciudad Sahagún, fabricó los vagones del Metro hasta que el pasado sexenio se favoreció a las empresas chinas. Por lo pronto Alstom propone 20 mil millones de pesos para construir vagones para el ferrocarril México Querétaro. A prueba el Plan México.

Intervendrán cuentas sin orden judicial

En otras de sus propuestas para socavar la confianza en el Gobierno, el bloque negro de ministros de la Suprema Corte de Justicia para la Nación propone que la Unidad de Inteligencia Financiera intervenga cuentas bancarias sin orden judicial.

De aprobarse la propuesta del bloque negro de la Corte abre la puerta para la legal cancelación de las garantías constitucionales de los ciudadanos, al dejarlos indefensos.

Tendría el Gobierno en sus manos un arma de destrucción masiva que haría legal la persecución de los adversarios políticos del régimen. ¿Qué sigue?

NOTAS EN REMOLINO

Explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum que viaja a Washington para asistir a la ceremonia del sorteo que asigna grupos a los equipos participantes del Mundial de Futbol de 2026 que deja un espacio para que previamente se reúna con el Presidente estadunidense Donald Trump y el Primer Ministro canadiense Mark Carney. Suerte ... El método fast track en el Senado para ratificar la aprobación de la Ley Nacional del Agua hizo posponer otras iniciativas para el año próximo ... Por una plaga han sido talados 1,500 oyameles del Parque Nacional El Chico en Hidalgo ... Francesco Guicciardini, historiador italiano, dejó esta reflexión: “¡Cuan distinta es la práctica de la teoría. ¡Cuántas personas hay que entienden bien las cosas, pero que no pueden ponerlas en práctica” ...