Puebla recibirá el Tianguis Turístico de 2027, confirma gobierno estatal

Puebla, Pue. Después de 14 años, el Tianguis Turístico volverá a Puebla en el 2027, en su edición número 51, tras su designación como sede por la Secretaría de Turismo federal, confirmó la titular de la misma dependencia a nivel estatal, Carla López-Malo Villalón.

Comentó que el Centro Expositor de Puebla, que es el recinto más grande para congresos y convenciones, ubicado en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en la Angelópolis, albergará a los participantes de los estados y del extranjero.

A través de redes sociales, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer la designación de Puebla como sede del Tianguis Turístico.

“Después de un análisis técnico, documentado y muy riguroso para seleccionar la sede, llegamos a la conclusión, de manera unánime, que el ganador para el Tianguis Turístico 2027 será el estado de Puebla", señaló la funcionaria.

Comentó que Puebla debe prepararse para recibir a representantes de los 32 estados y más de 45 países, reafirmando su posición como un destino con infraestructura, conectividad y oferta turística de primer nivel.

Y es que en la convocatoria para definir la sede del Tianguis Turístico 2027, emitida en agosto, la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Puebla, presentaron sus propuestas para que el Comité Seleccionador determinara al ganador.

López-Malo Villalón explicó que la entidad poblana presentó sus fortalezas en cuanto a infraestructura, con diferentes recintos para congresos y convenciones, hotelería, así como sus atractivos culturales, naturales, patrimonio histórico y gastronomía.

Comentó que irá al Tianguis Turístico de Acapulco en 2026, para conocer la organización del evento y, con ello, poder hacer los preparativos para cuando le toque a Puebla.

Adelantó que se incluirá una ‘Ventana México’, iniciativa impulsada por la Sectur, con el propósito de que artesanas y cocineras tradicionales muestren su riqueza cultural y gastronómica en el Tianguis Turístico 2027.

En 2013, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, trajo el tianguis por primera vez, durante el también sexenio de Felipe Calderón.

