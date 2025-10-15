Lectura 2:00 min
Puebla recibirá el Tianguis Turístico de 2027, confirma gobierno estatal
En 2013, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, trajo el tianguis por primera vez, durante el también sexenio de Felipe Calderón.
Puebla, Pue. Después de 14 años, el Tianguis Turístico volverá a Puebla en el 2027, en su edición número 51, tras su designación como sede por la Secretaría de Turismo federal, confirmó la titular de la misma dependencia a nivel estatal, Carla López-Malo Villalón.
Comentó que el Centro Expositor de Puebla, que es el recinto más grande para congresos y convenciones, ubicado en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en la Angelópolis, albergará a los participantes de los estados y del extranjero.
A través de redes sociales, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer la designación de Puebla como sede del Tianguis Turístico.
“Después de un análisis técnico, documentado y muy riguroso para seleccionar la sede, llegamos a la conclusión, de manera unánime, que el ganador para el Tianguis Turístico 2027 será el estado de Puebla", señaló la funcionaria.
Comentó que Puebla debe prepararse para recibir a representantes de los 32 estados y más de 45 países, reafirmando su posición como un destino con infraestructura, conectividad y oferta turística de primer nivel.
Y es que en la convocatoria para definir la sede del Tianguis Turístico 2027, emitida en agosto, la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Puebla, presentaron sus propuestas para que el Comité Seleccionador determinara al ganador.
López-Malo Villalón explicó que la entidad poblana presentó sus fortalezas en cuanto a infraestructura, con diferentes recintos para congresos y convenciones, hotelería, así como sus atractivos culturales, naturales, patrimonio histórico y gastronomía.
Comentó que irá al Tianguis Turístico de Acapulco en 2026, para conocer la organización del evento y, con ello, poder hacer los preparativos para cuando le toque a Puebla.
Adelantó que se incluirá una ‘Ventana México’, iniciativa impulsada por la Sectur, con el propósito de que artesanas y cocineras tradicionales muestren su riqueza cultural y gastronómica en el Tianguis Turístico 2027.
En 2013, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, trajo el tianguis por primera vez, durante el también sexenio de Felipe Calderón.
rrg