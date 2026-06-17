Hoteleros confían en repunte de ocupación durante el Mundial 2026: AMHM

Guadalajara, Jal. A pesar de que las reservaciones hoteleras avanzaron con lentitud en los meses previos al Mundial, el sector hotelero mantiene expectativas positivas sobre el desempeño de la actividad turística durante las semanas restantes del torneo, impulsado por una mayor afluencia de visitantes de último momento, eventos alternos y una reducción en las tarifas de hospedaje.

Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, comentó a El Economista que la organización del Mundial bajo un esquema compartido entre tres países representó un desafío operativo que impactó la planeación de viajes y hospedajes.

“El tema de la operación en tres países resultó complicado. También fue difícil adquirir boletos porque había que hacer una fila virtual y estar pendiente de la asignación. Todo eso, incluyendo el precio de los boletos, dificultó que las reservaciones se hicieran con tiempo, como ocurría en eventos anteriores concentrados en un solo país”, señaló.

De acuerdo con el dirigente nacional del sector, es difícil hablar de un promedio de ocupación hotelera en este momento ya que presenta comportamientos diferenciados dependiendo de la ubicación de los establecimientos.

Los hoteles que albergan selecciones participantes o aquellos cercanos a los estadios registran niveles de ocupación elevados e incluso disponibilidad limitada, mientras que otros inmuebles todavía cuentan con espacios disponibles.

“Hay hoteles muy llenos, especialmente los que tienen selecciones hospedadas o están cerca de los estadios. Pero también existen hoteles con mucho espacio y tarifas muy accesibles”, comentó.

Favorecen los Fan Fest

Fong González destacó que, ante las dificultades para conseguir entradas a los partidos, los eventos paralelos se han convertido en un atractivo relevante para visitantes y residentes. Entre ellos, resaltó el éxito de los Fan Fest instalados en las ciudades sede.

En particular, señaló que el Fan Fest ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara ha generado una importante movilización de personas y actividad económica en la zona, lo que podría traducirse en un incremento gradual de la ocupación hotelera durante las próximas semanas.

“El haber instalado un Fan Fest en el Centro Histórico ha generado un gran movimiento de personas y confiamos en que estos eventos traerán una mayor ocupación durante los casi 30 días que faltan todavía”, abundó.

El representante del sector reconoció que resulta complejo establecer un promedio de ocupación hotelera debido a la dinámica cambiante de las reservaciones. Explicó que continúan llegando visitantes que logran acceder a boletos con precios más accesibles o que viajan atraídos por conciertos, actividades culturales y recorridos turísticos vinculados al Mundial.

“Va cambiando minuto a minuto porque siguen llegando reservaciones. Hay gente que está consiguiendo boletos más accesibles y está programando asistir a conciertos, Fan Fest y otras actividades en la ciudad”, indicó.

Aunque el pasado fin de semana se observó un incremento en la ocupación hotelera, ésta volvió a moderarse al inicio de la semana. No obstante, el sector mantiene expectativas favorables para las siguientes jornadas, particularmente por el potencial del turismo regional proveniente de estados cercanos.

Tarifas bajas

Respecto a las tarifas, Fong González afirmó que actualmente el mercado muestra una tendencia de ajuste a la baja debido a la disponibilidad de habitaciones. Explicó que los precios responden a las condiciones de oferta y demanda, por lo que los establecimientos con menor ocupación han reducido costos para atraer visitantes.

“En este momento los precios han descendido y hay tarifas muy accesibles. En el centro (de Guadalajara) todavía pueden encontrarse hoteles de 500, 700 o 1,000 pesos con desayuno incluido, prácticamente en sus precios habituales”, detalló.

En contraste, los hoteles vinculados directamente con la operación del torneo, particularmente aquellos considerados sedes de selecciones o ubicados en las inmediaciones de los estadios, mantienen tarifas significativamente más elevadas debido a su alta demanda y limitada disponibilidad.