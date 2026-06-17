Puebla prevé derrama económica de 400 millones de pesos por festejos del Día del Padre

Puebla, Pue. La derrama económica con motivo del Día del Padre se calculó en 400 millones de pesos, 20% más respecto a la temporada pasada, informó el secretario de Economía y Turismo municipal, Jaime Oropeza Casas.

Reconoció que el gasto en esta fecha es mucho menor respecto a lo que se percibe en comercios y restaurantes por el Día de la Madre, que en este año fue de 1,100 millones de pesos.

Aún así, dijo que los festejos por el Día del Padre generan ventas y para los restaurantes y comercios es bueno, aunque la mayoría de las familias prefieren hacer algo en el hogar.

Mencionó que se mantiene un crecimiento sostenido anual de las ventas, pero no se compara con el 10 de Mayo, cuando los negocios también ofrecen muchas promociones y descuentos.

Oropeza Casas indicó que, por lo regular, la actividad comercial del festejo del Día del Padre se desarrolla en fin de semana para comercios y restaurantes.

Por su parte, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, detalló que los más de 10,000 negocios no esperan ventas altas como sí ocurre respecto a las compras que se hacen con motivo del Día de la Madre.

Gasto de familias

Los teléfonos celulares, que van de 2,800 a 6,500 pesos (equipos de media gama), y artículos electrónicos, de 150 a 600 pesos (usb, bocina Bluetooth, funda para celular), figuraron como los regalos más recurrentes para los padres.

Seguido de invitaciones a restaurantes, en los que se gastan de 500 a 700 por tres personas, ropa deportiva, de 600 a 1,000 pesos, calzado y artículos de cuidado personal.

Respecto al presupuesto para el festejo a los padres, indicó que siete de cada 10 poblanos destinan entre 100 y 500 pesos, mientras que tres de cada 10 gastarán entre 600 y 1,000 pesos.

Dejó en claro que la fecha no pasa desapercibida económicamente, pero no se acerca a la mitad de lo que venden en el Día de la Madre.