Sector automotriz de Coahuila mantiene expectativas positivas frente a la revisión del T-MEC

Las empresas dedicadas al sector automotriz en Coahuila permanecen en un clima de estabilidad donde el crecimiento ha sido nulo, esto derivado de la incertidumbre comercial generada por las presiones arancelarias de Estados Unidos así como la revisión del Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Coahuila cerró el 2025 con 40,785.2 millones de dólares en exportaciones en el ramo de fabricación de equipo de transporte lo cual representó un retroceso de 9.9% respecto al año anterior; aún así la entidad lideró las exportaciones en este ramo a nivel nacional.

"No un retroceso, pero sí ha dejado algo de ralentización en cuestión de proyectos, por la expectativa de las empresas de ver cómo termina la negociación del tratado y lo que se puede negociar con con los aranceles", dijo en entrevista Jorge Alberto Narro, gerente de vinculación del clúster automotriz de Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC).

"En el caso de la zona, la industria metalmecánica es grande, entonces lo que más se está afectando son precisamente los aranceles al acero y aluminio", sin embargo, como clúster "no esperamos grandes sorpresas ni para un lado ni para otro; creemos que la negociación del T-MEC va a salir bien".

El tratado representa una oportunidad para el ecosistema automotriz en la región "porque el contenido nacional se incrementa y se trata de cuidar en la zona de América del Norte y eso atrae inversión. Nosotros estamos en el noreste, cerca de Estados Unidos, estamos recibiendo inversión también cada cada mes, de empresas nuevas que se están colocando en el área para fabricar en México".

El CIAC es una asociación de tres hélices que está conformada por la iniciativa privada, el gobierno del estado y la academia, es decir, "las fábricas o plantas automotrices del estado junto con Secretaría de Economía de Coahuila y las universidades locales como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila".

Ecosistema en expansión

Alrededor de GM, Stellantis, Freightliner, John Deere "hay una base proveedora muy grande que surte todas esas armadoras", principalmente en la zona metropolitana de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga. Dado el crecimiento en el sector, los empresarios están apostando por encuentros de negocios para la proveeduría local.

Ante ello el CIAC se prepara para la primera edición del foro Automatch, en conjunto con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM), a realizarse el 10 y 11 de marzo de 2027 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila.

"Va a haber un piso exhibición de maquinarias herramientas, proveedores para la industria, como inyección de plástico,metal, estampado" entre otros; el foro está enfocado en la zona de Saltillo y el noreste del país.