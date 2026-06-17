Ecosistema startup de Querétaro creció 7.8% en el 2025

Querétaro, Qro. La ciudad de Querétaro integra el séptimo ecosistema de startups más fuerte de México, conforme al Índice global de ecosistemas de startups 2026, de la plataforma StartupBlink.

Por el desarrollo de empresas emergentes la ciudad mantuvo la misma posición que en el ranking del 2025.

Sin embargo, en la clasificación mundial la capital de Querétaro se ubicó en el lugar 706 (entre 1,000 ciudades) tras perder 50 posiciones, ya que en la edición del 2025 estuvo en el lugar 656.

El ecosistema startup de Querétaro registró una tasa de crecimiento anual de 7.8% durante el 2025. La ciudad alberga 24 startups, contribuyen con 2% del escenario nacional; y tiene una tasa de alrededor de cuatro startups por cada 100,000 habitantes.

Entre los emprendimientos de base tecnológica que operan en Querétaro existen compañías de tecnología financiera (fintech), tecnologías de la salud (healthtech), tecnologías del ámbito educativo (edtech), desarrolladores de software contable, plataformas de software para las operaciones logísticas y otras.

El top 10 nacional lo lidera Ciudad de México, seguida de Monterrey, Guadalajara, Puebla, León, Chihuahua, Querétaro, Ciudad Juárez, Mérida y Cancún.

La plataforma compara que, en el séptimo lugar nacional, Querétaro integra un ecosistema de startups que es 10% más fuerte que Ciudad Juárez (octavo lugar), pero Chihuahua (sexto lugar) tiene un ecosistema de startups que es 117% más grande que el de Querétaro.

En el lapso 2017-2026 la mayoría (41.7%) de startups de Querétaro integra de 1 a 10 colaboradores, otra proporción (33.3%) empleó de 11 a 50 personas, el resto contrató una plantilla mayor.

En el ranking global, México se encuentra en el lugar 47, cayó cuatro puestos respecto al año anterior; en el ecosistema presentó una variación de -2.9%, es una de las pocas tasas negativas entre los 50 países del top mundial. En Latinoamérica tiene el quinto lugar.

StartupBlink es una plataforma global de investigación de ecosistemas de startups que ofrece información sobre la economía de la innovación y asesoramiento.

El índice global fue lanzado en el 2017, clasifica a 1,556 ciudades de 100 países. Se elabora a partir de datos procesados; evalúa diversos aspectos: la cantidad (actividad del ecosistema), la calidad (impacto y éxito del ecosistema) y el entorno empresarial (grado de apoyo para el crecimiento de las startups), entre otros indicadores.