Panamá pierde 1-0 ante Ghana en su debut en el Mundial 2026

Panamá perdió 1-0 con Ghana, que anotó en los descuentos, este miércoles en el debut de ambos en el Grupo L del Mundial 2026, en partido jugado en Toronto, Canadá.

Caleb Yirenkyi fue el héroe para Ghana al anotar el gol del triunfo en el minuto 90+5.

Inglaterra y Ghana lideran el Grupo L con 3 puntos cada una, mientras que Panamá y Croacia lo cierran sin unidades.