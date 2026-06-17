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Panamá pierde 1-0 ante Ghana en su debut en el Mundial 2026

Caleb Yirenkyi fue el héroe para Ghana al anotar el gol del triunfo en el minuto 90+5.

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Ghana 1 - 0 PanamáGráfico: El Economista

AFP

Panamá perdió 1-0 con Ghana, que anotó en los descuentos, este miércoles en el debut de ambos en el Grupo L del Mundial 2026, en partido jugado en Toronto, Canadá.

Caleb Yirenkyi fue el héroe para Ghana al anotar el gol del triunfo en el minuto 90+5.

Inglaterra y Ghana lideran el Grupo L con 3 puntos cada una, mientras que Panamá y Croacia lo cierran sin unidades.

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