Morena: a campaña con su coalición unida

Sólo los ingenuos creyeron el cuento de que se fracturaba la coalición de Morena con el PVEM y el PT. Anunció Adriana Montiel, dirigente nacional del partido en el poder la reglas para definir a los coordinadores estatales, los que en estricto rigor serán los candidatos y candidatas a las gubernaturas.

Informaron tendrá que ser aprobado por el Consejo Nacional. Como se dijo, no hay división en la coalición gobernante –Morena, PVEM y PT –, como era lógico, va unida a los comicios del año próximo en 16 de las 17 entidades, quizá con la excepción de San Luis Potosí.

Y eso porque Manuel Velasco, coordinador de la bancada verde en el Senado, dijo que “sus encuestas dan ventaja a Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí”. Con la campaña a toda marcha a sabiendas de que el PVEM sigue en la coalición gobernante, se haga la excepción y postule a la cónyuge del gobernador Ricardo Gallardo. Ah, la real politik.

Michoacán: los mandarines contra la oposición

Se manejan ponzoñosas versiones de que, en Uruapan, donde es alcaldesa Grecia Quiroz Reyes, aumentaron los delitos de cobro de piso y extorsión, todo porque la viuda de Carlos Manzo, exalcalde asesinado, expresó su voluntad de contender por la gubernatura michoacana por el Movimiento Sombrero.

Curiosamente, la fiscalía y las autoridades de seguridad de la entidad descubren ahora el aumento de los índices de criminalidad en Uruapan y que, soberbios, culpen a la alcaldesa que quiere ser candidata. Más las acusaciones que acumulen esta semana.

Así se comprueba que los mandarines michoacanos, antes perredistas, hoy morenistas, que hace tiempo controlan toda la política de la entidad, defenderán hasta con las uñas sus cacicazgos y no tolerarán ninguna oposición que no esté bajo su control.

Las becas no sustituyen la calidad educativa

Valeria Moy, directora general del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, publicó un breve, pero lapidario análisis del estado del sistema de educación pública, a la que, afirma, hace once años se le asignan menos recursos.

Señala que el presupuesto federal de 2026 destina 13 billones de pesos al sector educativo, el cual, en términos reales es 7% menor que el que se asignó en 2015, año en el que el presupuesto correspondiente fue el máximo presupuesto en muchos años.

Apunta a una paradoja política, pues mientras se recorta el gasto educativo, aumentará este año 31% el monto destinado a las becas lo que la lleva a seca, pero cortante conclusión: “las becas aportan recursos para el bienestar de los 24 millones de estudiantes y sus familias; pero no sustituyen a una educación de calidad”.

NOTAS EN REMOLINO

La falaz declaración de la gobernadora interina de Sinaloa Yeraldine Bonilla de responsabilizar a Sedena por el nombramiento de Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad que se entregó a las autoridades estadunidenses la desmintió enérgicamente Ricardo Trevilla Trejo, titular de Sedena … El dirigente de la FSTSE, Marco Antonio García, con casi un millón de afiliados de casi 90 sindicatos de trabajadores federales, anunció que negoció con el Gobierno un aumento de 9% para los trabajadores de base. García es de los viejos sindicalistas priístas que exitosamente superaron los prejuicios del partido en el poder … Haiga sido como haiga sido, en un año los bancos que operan en México han cerrado 500 sucursales. Su contribución al desempleo … La petrolera PDVSA empresa estatal de Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para que la empresa española explore y desarrolla yacimientos de petróleo y gas. Obvio, aprobado por Washington … La escritora y filósofa Ayn Rand, creadora de la corriente del objetivismo, legó esta reflexión: “La ambición de poder es una mala hierba que sólo crece en el solar abandonado de una mente vacía ...