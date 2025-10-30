Guerrero se ubica en octavo lugar nacional en actividad económica

Guerrero registró un crecimiento de 2% en su actividad económica durante el segundo trimestre de 2025, con cifras ajustadas por estacionalidad, colocándose en el octavo lugar a nivel nacional y a la par de la Ciudad de México, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI.

El repunte refleja los efectos de la política económica impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, enfocada en la reactivación de los sectores productivos, la promoción de la inversión inmobiliaria y el fortalecimiento de la actividad minera, con el respaldo del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Pese a los daños ocasionados por los huracanes Otis y John, la economía estatal mostró signos de recuperación, mientras que otras entidades del país reportaron retrocesos. Nayarit (-3.8%), Sinaloa (-2.8%) y Oaxaca (-2.3%) registraron las mayores caídas en el periodo, lo que contrasta con el comportamiento favorable de Guerrero.

Autoridades estatales destacaron que este desempeño confirma que Guerrero avanza con estabilidad y crecimiento, impulsando el desarrollo local y la recuperación económica en beneficio de sus habitantes.

estados@eleconomista.mx