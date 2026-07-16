Wall Street cayó ante la debilidad de semiconductores

Las acciones de semiconductores lastraron al Nasdaq y al S&P 500 el jueves, continuando su influencia en los movimientos generales del mercado, a pesar de los datos económicos estadounidenses en general positivos y un sólido inicio de la temporada de ganancias del segundo trimestre.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.20% a 52,553.62 unidades, el S&P 500 bajó 0.51% a 7,533.61 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 1.47% a 25,881.95 enteros.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el tecnológico fue uno de los que registró mayores pérdidas porcentuales, con las acciones de semiconductores lastrando fuertemente al mercado en general.

Los movimientos diarios en los títulos de empresas de semiconductores han determinado cada vez más el movimiento general de los principales índices bursátiles estadounidenses, en particular el Nasdaq, con su fuerte presencia tecnológica.

La debilidad en el mercado de chips, incluso después de que TSMC, referente de la demanda, reportó un aumento del 77% en sus ganancias trimestrales, demostró las altas expectativas para un sector que se ha disparado casi 70% en lo que va del año. Las acciones cotizadas en Wall Street de TSMC cayeron durante la jornada.

Las pérdidas del Dow Jones se vieron frenadas en parte por el avance de UnitedHealth Group después de que la compañía superó las estimaciones de ganancias de Wall Street y elevó su pronóstico para 2026.

United Airlines cayó debido a que el alza de los precios del petróleo afectó sus previsiones futuras.

El mercado accionario de México volvió a desechar un intento de avance en la jornada del jueves, a medida que la incertidumbre predomina entre los inversionistas principalmente por el entorno internacional.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.07% a 66,356.09 puntos y el FTSE-Biva, de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.04% a 1,335.97 enteros.

Los indicadores, al igual que el miércoles, pasaron de positivos a negativos, en la que fue su sexta caída de los últimos ocho días.