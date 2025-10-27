Exsecretaria de Finanzas en Puebla fue sancionada tras inversión fallida en Accendo

Puebla, Pue. Tras la fallida inversión de 606 millones de pesos en el Banco Accendo durante el 2021, en la gestión de casi cuatro años del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, fue sancionada con poco más de 362.9 millones de pesos e inhabilitada durante 20 años para ocupar un cargo público.

La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla emitió su dictamen por el daño patrimonial que se generó al colocar recursos públicos en el banco que quebró en el mismo año.

A Teresa Corro se le señala como la principal responsable de autorizar dicha operación financiera pese a que el Banco Accendo no cumplía con las condiciones para invertir. Ella y un exsubsecretario de la misma dependencia son denunciados por desvíos de recursos y la ley general de contabilidad gubernamental.

El entonces mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ordenó una auditoría desde marzo del 2023, cuando se detectó el problema financiero, lo que derivó en iniciar las investigaciones contra quienes tomaron la decisión de invertir en el banco mencionado.

Luego de la entrega-recepción de la secretaría, a Josefina Morales Guerrero, en junio de 2023, se iniciaron los procesos legales en contra de los exfuncionarios.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) interpuso seis denuncias, dos eran penales, una contra la institución financiera y una contra los dos exfuncionarios de primer nivel.

Respecto a la devolución del dinero tras la inversión fallida, esto depende de la autoridad federal encargada, aunado a que hay otros 400 defraudados antes que reclaman sus montos a Accendo Banco.

Morales Guerrero, quien sigue en la ahora llamada Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, comentó que será el mismo proceso que determine si hay otras acciones legales.

Además, las dos personas señaladas tendrán las herramientas para presentar sus pruebas y alegatos para defenderse de lo que se les imputa.