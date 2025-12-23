Exportaciones queretanas retomaron el crecimiento anual en el tercer trimestre

Querétaro, Qro. De julio a septiembre de este año las exportaciones del estado alcanzaron un valor de 4,532.5 millones de dólares y representó un crecimiento anual de 7.1%, reporta las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este avance estuvo impulsado por las exportaciones manufactureras, en contraste con la caída de dos dígitos que persiste en las exportaciones del sector agropecuario.

Después de hilar cuatro trimestres con caídas anuales, las exportaciones del estado lograron una recuperación: del tercer cuarto del 2024 al segundo del 2025 registraron variaciones anuales negativas (de 6.8, 10.2, 10.7 y 2.8%, respectivamente), esa racha se rompió con el avance de 7.1% a tasa anual en el tercer trimestre de este año.

Por el crecimiento anual del tercer trimestre, Querétaro fue una de las 14 entidades donde aumentó el valor de sus ventas en el extranjero.

No obstante, en el comparativo trimestral, en el lapso julio-septiembre del 2025 el valor de las exportaciones descendió 2.7%, luego del repunte de 15.9% que presentó en el segundo trimestre del año.

Las exportaciones del sector manufacturero alcanzaron un valor de 4,488 millones de dólares en el tercer trimestre del 2025, lo que reflejó un crecimiento de 7.3% respecto al mismo periodo del año pasado.

Caen exportaciones agropecuarias

Mientras que las exportaciones del sector agropecuario ascendieron a 34.1 millones de dólares en el mismo trimestre, experimentado una caída anual de 18.8 por ciento.

El sector primario aportó 0.8% del valor total de las exportaciones en el trimestre julio-septiembre, mientras que las industrias manufactureras contribuyeron con 99 por ciento.

Así, Querétaro fue el quinto estado donde las exportaciones manufactureras tienen mayor peso respecto al total de sus exportaciones, solamente está por debajo de Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y San Luis Potosí.

Por subsector, la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, lograron el mayor crecimiento anual en el estado, de 25.5%; siguieron las exportaciones por fabricación de productos metálicos con 21.1% y la fabricación de equipo de transporte, 9.3 por ciento.

En cambio, las exportaciones relacionadas con la industria de impresión e industrias conexas tuvieron la caída más significativa, de -29.2%; siguieron, la industria de las bebidas y el tabaco con -27.6% y la agricultura con -18.8 por ciento.

En total, las exportaciones del estado superaron los 13,000 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, lo que significó una caída anual de 2.3 por ciento.