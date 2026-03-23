Industria prepara mayor proveeduría a Gobierno

Este martes iniciará una “nueva etapa” para la cadena de la industria fibra, textil, vestido y calzado con el gobierno federal para definir los lineamientos técnicos, reglas y patrones que marcarán las compras de gobierno, luego del aumento en 33% de mayor contenido nacional en las adquisiciones gubernamentales, con el reto de sustituir importaciones asiáticas, afirmó Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Explicó que el hecho de que ahora las licitaciones exijan el cumplimiento del 65% de contenido nacional en la elaboración de ropa, textiles o calzado para el uso del gobierno, representa “una gran oportunidad” para la industria, ya que en el pasado, regularmente era atendido por productos importados al ser licitados por el precio más bajo del mercado; en esta ocasión, se modificó por el valor de la producción nacional.

La convocatoria para esta semana, dijo el presidente de la Concamin, reunirá a la industria de la moda, vestido, textil, zapatos con las autoridades de salud (secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y Pemex) para homologar productos, definir las fichas técnicas y patrones de elaboración de ropa para este tipo de instituciones.

Esto parte de las mejoras en las acciones anticorrupción, para definir cuántos contratos se realizaban para importar y ahora aprovechar para hacer todas las compras en el mercado interno.

“Se empieza una nueva etapa en las compras de gobierno, serán efectivas en poco tiempo, hace unos días tuvimos la primera reunión con compromisos internos de la Secretaría de la Función Pública, ahora el martes empezaremos a trabajar para homologar las fichas técnicas”, resaltó Malagón.

Al respecto, José Pablo Maauad, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) dijo que “identificó hasta 9,000 millones de pesos que el gobierno federal adquiere en diferentes bienes confeccionados y textiles. Es el mayor comprador de todo el país”.

Afirmó que el incremento al valor de contenido nacional es un factor positivo al 65%, ya que se operaba con el contenido del 50%, “fue un incremento de 15 puntos, pero que significa un 33% aproximadamente de incremento de 50 a 65%. Es muy relevante” para atender al gobierno.

Ambos industriales destacaron que este tipo de reuniones servirán para asegurar que las compras de gobierno incorporen el mayor contenido nacional.

Las licitaciones públicas ahora exigirán el cumplimiento de un 65% (anteriormente era de 50%) de contenido nacional en la elaboración de ropa, textiles o calzado para el uso del gobierno.