Exportación, la apuesta de los comercios en Querétaro

Querétaro, Qro. Para las empresas comerciales un objetivo próximo es aumentar su participación en las exportaciones, principalmente de alimentos y bebidas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, explicó que es uno de los proyectos prioritarios para el organismo empresarial y así fomentar la incursión de los negocios locales en el comercio exterior.

La cámara integra alrededor de 5,000 socios, pero estimó que solamente 25 agremiados exportan sus productos.

El propósito del proyecto es visualizar que las microempresas también pueden participar en el mercado internacional, no sólo las grandes compañías.

“Traemos un proyecto muy bueno de comercio exterior, para que cualquier empresa, no importa que sea chiquita, pueda aspirar a exportar. (…) Hay muchas empresas chiquitas que piensan que exportar es de los grandes y no, la exportación es seguir ciertos pasos que les vamos a enseñar aquí en la cámara a los socios y que sepan que pueden hacerlo”, expresó.

De acuerdo con el empresario, hay potencial para exportar hacia Estados Unidos, también hacia países europeos, centroamericanos y gestionan oportunidades con Emiratos Árabes.

Para concretar esos planes, la cámara se respaldará en las representaciones que tiene en Dallas, Texas, y en Barcelona, España.

En paralelo, el próximo año participarán en exposiciones internacionales y planean misiones comerciales en España, Francia, Canadá y Estados Unidos.

“Tentativamente nos vamos a Barcelona, a París y a Canadá, vamos a hacer una misión comercial a dos ciudades de Texas, para seguir con todos estos proyectos, en general todo va enfocado a alimentos y bebidas, (…) es uno de los brazos que quiero impulsar mucho porque creo que el comercio internacional le trae muchos beneficios a México y en especial a Querétaro”, pronunció.

Frente a las políticas arancelarias de Estados Unidos a México, el empresario resaltó que pese a esta coyuntura continuará la relación comercial; por ello, la visión del empresariado es fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); en ese sentido resaltó que apuestan por aumentar la relación con ciudades como Austin, Houston y Dallas, localizadas en Texas.

Aun así el sector buscará diversificar sus socios comerciales, por ende, estudian oportunidades de intercambio con otros países.

“También estamos trabajando en ver nuevos mercados, por eso estamos impulsando mucho el tema de Europa, la presidenta Lorena (Muñoz Altamira) empezó gestiones para el tema de Emiratos Árabes, traemos algunos proyectos para Centroamérica, (…) pero indiscutiblemente la relación con Estados Unidos siempre va a seguir”, apuntó.

De cara a la próxima revisión del T-MEC, René Loya destacó que la implementación del acuerdo demanda que las empresas locales inviertan en capacitación, infraestructura y tecnología; por ello, instó a que se generen esquemas de financiamiento.

Renuevan presidencia

En tanto, la Cámara de Comercio de Querétaro anunció que René Loya deja el interinato para ser oficialmente el nuevo presidente del organismo empresarial -en lo que resta del periodo 2025-2026 (hasta marzo del 2026)- en sustitución de Lorena Muñoz Altamira, quien solicitó licencia en junio de este año.

Tras su administración al frente de la cámara, desde marzo del 2024, la empresaria se sumará al Consejo Consultivo de la organización.

El nuevo presidente destacó que su gestión dará continuidad a proyectos, así como crear estrategias enfocadas en el comercio exterior, en jóvenes empresarios y mujeres empresarias, capacitación de los socios, entre otros temas.