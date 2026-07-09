Un CJNG fragmentado no es un cártel derrotado

Estados Unidos ya le puso nombre al sucesor de El Mencho.

El Economista publicó ayer una nota que señala que los servicios de inteligencia estadounidenses identificaron a Juan Carlos Valencia González, El 03, como el nuevo jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El dato está en la actualización de junio de la Guía sobre Terrorismo Internacional del National Counterterrorism Center (NCTC), que anota que el CJNG tiene entre 15,000 y 20,000 miembros. El Mencho murió el 22 de febrero de 2026, en un operativo tan violento como sangriento en Tapalpa, Jalisco.

¿Quién es Valencia? Hijastro de El Mencho. Su madre, Rosalinda González Valencia, viuda de El Mencho, encabezó Los Cuinis, el brazo financiero del cártel. La detuvieron en 2018, luego otra vez en 2021, la sentenciaron en diciembre de 2023 a cinco años de prisión y salió de la cárcel en febrero de 2025 por buena conducta. Hoy, según InSight Crime, sigue activa como La Jefa dentro del CJNG. InSight Crime señaló a Valencia como sucesor lógico apenas dos días después de la muerte de El Mencho, aunque con una advertencia: el tamaño del CJNG hace muy probable una lucha interna. The Wall Street Journal llegó a la misma conclusión en marzo.

Ahora bien, que EU reconozca a un líder no garantiza que los mandos regionales lo obedezcan. Una cosa es heredar el apellido. Otra, muy distinta, es controlar las plazas, administrar el dinero e imponer disciplina. El Cártel de Sinaloa es la prueba. No desapareció cuando cayeron sus jefes históricos, se fracturó. La guerra entre Chapitos y la Mayiza arrancó en septiembre de 2024 y ya dejó más de 1,000 muertos y miles de desaparecidos.

Otros cárteles vivieron lo mismo. Decapitar una organización rara vez la mata. Casi siempre la multiplica en facciones con rutas, plazas y lealtades propias. Eliminar al jefe no resuelve la violencia. La reparte.

¿De qué depende entonces el futuro del CJNG? De tres pruebas que Valencia debe aprobar: La obediencia interna de los mandos regionales, para empezar; el control del dinero, terreno donde su vínculo con Los Cuinis le da ventaja, aunque esa ventaja se diluye si otros jefes tienen ingresos propios por extorsión o huachicol y; la capacidad de aplicar violencia selectiva para castigar traiciones sin incendiar toda la organización.

El Mencho construyó el CJNG a lo largo de más de una década de autoridad histórica y reputación operativa, algo que no se hereda. Valencia se quedará con la estructura, no con la autoridad que la sostenía. Fundar un cártel y administrarlo son ejercicios de poder completamente distintos.

Lo más probable es que el CJNG no desaparezca o que Valencia lo controle por completo, sino que el cártel se fracture: que conserve el nombre y buena parte de sus redes mientras se disuelve, poco a poco, en varias facciones cada vez más autónomas. El propio NCTC ya menciona a dos lugartenientes junto a Valencia, Julio Alberto Castillo Rodríguez, El Chorro, yerno de El Mencho, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo. Eso ya dice algo: hasta EU anticipa un mando compartido, no una jefatura sola. Y ese es exactamente el escenario que debería quitarle el sueño al gobierno mexicano, porque un cártel fragmentado no es, ni de lejos, un cártel derrotado.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com