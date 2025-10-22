Día de Muertos en Puebla dejará 769 millones de pesos en derrama económica

Puebla, Pue. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Puebla estimó que, durante la temporada de los tradicionales festejos por el Día de Muertos 2025, la entidad podría registrar una derrama económica superior a los 769 millones de pesos, lo que significará un aumento del 3.2% con respecto a la temporada anterior.

La organización encabezada por Juan Pablo Cisneros Madrid, reportó que las ventas se generan sobre todo por los sectores comercio y servicios, debido a la adquisición de disfraces, adornos alusivos, alimentos y otros productos para las ofrendas o fiestas.

Indicó que este comportamiento refleja la fortaleza del consumo interno y el impulso que generan las celebraciones culturales y religiosas en la dinámica económica del estado.

Además, en el 2024, la derrama económica alcanzó los 734 millones de pesos, por lo que la temporada de Día de Muertos representa una de las más significativas para los sectores comercio y servicios, al marcar un importante punto de impulso de cara al cierre del año.

De acuerdo con el análisis elaborado por la cámara, se espera la participación de más de 15,000 unidades económicas en Puebla.

Entre las actividades con mayor dinamismo se encuentran los restaurantes con diversos servicios de preparación de alimentos con 4,330 establecimientos.

Además, por el comercio minorista de regalos con 3,168 unidades y el comercio de plantas y flores naturales con 2,018 unidades.

Cisneros Madrid dijo que otros giros con alta participación son las panaderías y pastelerías, que suman 1,798 establecimientos, y los comercios dedicados a la venta de dulces y materias primas para repostería, con 1,554 unidades.

Asimismo, destacan los negocios vinculados a la venta de disfraces, vestimenta regional y artículos decorativos, con 232 establecimientos, además del sector hotelero, que se prevé mantenga una importante ocupación durante los días festivos.

Destacó que el Día de Muertos es una de las celebraciones con mayor arraigo en Puebla, tanto por su valor cultural y turístico como por su impacto económico en la reactivación de negocios locales, especialmente en los sectores de gastronomía, floristería, panadería y servicios turísticos.

Asimismo, la Canaco-Servytur invitó a la población a consumir de manera responsable y preferir productos locales, contribuyendo así a fortalecer la economía regional y a preservar las tradiciones quedan identidad a las familias poblanas.