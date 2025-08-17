Detienen a dos estadounidenses por producir falso tequila en Tlaquepaque

Guadalajara, Jal. Dos estadounidenses que producían un falso tequila en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud.

La Fiscalía General de la República (FGR), por conducto del Ministerio Público Federal en el estado de Jalisco, obtuvo auto de vinculación a proceso contra Grover "A” y Scarlet “S”, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de falsificación y adulteración de bebidas alcohólicas, y contra la Denominación de Origen al producir bebidas alcohólicas utilizando la Denominación de Origen Tequila.

Según la carpeta de investigación, el apoderado legal del Consejo Regulador del Tequila (CRT), hizo del conocimiento de la autoridad federal la existencia de una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas denominada “Lotecito”, ubicada en la colonia San Francisco en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, misma que "no se ciñe a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana (NOM)".

Las autoridades aseguraron destiladoras que contenían un líquido turbio.Foto EE: Cortesía

Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un cateo en el predio con el apoyo de peritos especializados del Consejo Regulador del Tequila, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

En el llamado "Lotecito", las autoridades aseguraron garrafones que contenían un líquido turbio, etiquetas, más de 540 botellas de vidrio, frascos, empaques de plástico, dos alambiques, un equipo de destilación, ollas y una báscula, además de equipo de laboratorio como una base para pipetas, nueve alcoholímetros, dos tubos, dos pipetas, un termómetro, tres probetas, nueve vasos de precipitado, dos tubos de vidrio, una caja con un decímetro digital, un kit para medir PH, un microscopio y un refractómetro.

Tras realizar diversas diligencias e investigaciones, el Ministerio Público Federal de la FGR en Jalisco, solicitó audiencia al juez correspondiente quien dictó vinculación a proceso en contra de Grover "A” y Scarlet “S” por los delitos antes referidos, y concedió un plazo de dos meses de investigación complementaria.