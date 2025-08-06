Ley de Desarrollo Sustentable del Agave es anticonstitucional: Consejo Regulador del Tequila

Guadalajara, Jal. La iniciativa de Ley de Desarrollo Sustentable del Agave, que presentó el mes pasado el diputado local de Morena, Martín Franco, misma que contempla imponer nuevas atribuciones a ese organismo, es anticonstitucional y no resuelve el problema de sobreoferta de agave, comentó a El Economista, el director del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Ramón González.

"El problema que se nos viene, que todavía no estamos ahí pero yo creo que el próximo año empezará ya la sobreoferta de agave, y creo que van a venir muchas iniciativas, muchas ideas, pero que no están apegadas a temas constitucionales; no pueden agredir al sector privado de tal forma", subrayó.

La iniciativa de ley que Morena pretende llevar al Congreso de la Unión, contempla que la autoridad federal imponga ciertas obligaciones al CRT, pese a que se trata de una asociación civil. Propone que dicho organismo privado elabore pronósticos de venta, realice auditorías y control de inventarios, y que genere censos de productores, entre otras actividades.

"Tenemos que trabajar para lograr soluciones, incluyendo subir al diputado Martín Franco que presentó su iniciativa con muy buena intención, yo creo que pisoteando muchos temas constitucionales, pero bueno, lo que está haciendo es aportar", expresó Ramón González Figueroa.

Propuestas de solución

El director del CRT anticipó que la sobreoferta de agave, comenzará a notarse a partir del próximo año por lo que es necesario que toda la cadena productiva agave-tequila, además de las autoridades federales y estatales, trabajen de manera conjunta en buscar alternativas de ordenamiento, buscar nuevos usos para el agave y abrir nuevos mercados para el tequila.

"Lo que hay que pensar es cómo vamos a buscar nuevos mercados, que se venda más tequila, y no cuánto agave se va a echar a perder. Es una tarea titánica, tenemos China, tenemos la India, pero requerimos el apoyo del gobierno federal y estatal, nosotros solos no vamos a ir a negociar con nadie, no tenemos esa facultad, pero si logramos que se reduzca el arancel de la India de 150% a cero, el problema se va a ir minimizando, si China nos permite el acceso, se va a ir minimizando", detalló González Figueroa.

Otros proyectos, añadió, son la producción de biocombustibles y bioturbosina elaborados a base de agave Azul Tequilana Weber, para aprovechar esa materia prima en otros usos.

"Agaveros" desvinculados del campo

De acuerdo con el director del Consejo Regulador del Tequila, en la agroindustria tequilera, históricamente había alrededor de 8,000 productores de agave, mientras que hoy se tienen registrados 43,000.

"Se incorporaban 10,000 agricultores por año, y agricultores que no tienen ni idea del campo; buscaban invertir en una actividad lícita, pero es como si a ti te invitaran a invertir en la bolsa de valores y no tienes ni idea y te va mal, pues no vas a ir a reclamarle al gobierno mexicano o al Banco de México que te dé más utilidades", explicó Ramón González.

"Los que están registrados (en el CRT), tienen el nombre de agricultores, pero tenemos más de 30,000 que nunca han estado vinculados al campo; tenemos entre 8,000 y 10,000 agricultores que son los que han estado, están y deberán estar, pero el mercado del tequila no te da para más. Son 100 millones de agaves los que tienes que tener al año, y hay años que se te van hasta 400 millones, imposible que la industria tequilera los consuma, pero no le puedes prohibir a un mexicano que esté dentro del territorio, que se dedique a la actividad lícita que él crea conveniente, pero tampoco se puede obligar a la iniciativa privada a consumirlo", ahondó.

González Figueroa sostuvo que algunas de las iniciativas que se plantean para resolver la problemática del agave, provienen precisamente de quienes se han beneficiado o aprovechado de los agricultores.

"Estas personas, algunas de ellas se dedican al intermediarismo, mal denominados coyotes, y habrá que explorar muy bien cuál es la característica de cada idea que se venga para tener un mercado mucho más ordenado", enfatizó.