Industria de la transformación aporta más de 30% del empleo formal en Querétaro

Querétaro, Qro. La industria representa una tercera parte de la economía de Querétaro, además de ser un pilar en la generación del empleo formal, declaró la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega.

Durante la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de Canacintra en Querétaro, habló de la participación que tiene la industria en el estado.

En el mercado laboral, la industria de la transformación contribuye con 34.2% del empleo asegurado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al corte de febrero.

La empresaria ahondó en las capacidades del estado para recibir inversiones en sectores estratégicos que lo convierten en un referente en el territorio mexicano.

Desde la cámara, agregó, plantea la necesidad de atraer más inversión al país y articular las regiones.

“México necesita más industria, más inversión productiva y más articulación entre regiones, en este objetivo nuestras delegaciones son fundamentales”, declaró.

El presidente de la delegación de Canacintra en Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez, recapituló que en el 2025 la entidad recibió 53 proyectos de inversión por 30,000 millones de pesos y representaron 10,000 empleos directos.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, mencionó que en el estado radican 8,000 unidades manufactureras y una base productiva que comité tanto nacional como internacionalmente.

Sin embargo, reconoció que la entidad tiene retos en el suministro de energía, de agua y en materia de talento.

“Los retos que enfrentamos: energía, agua y talento, no son barreras, son llamados a hacer las cosas mejor, a innovar y a pensar distinto. (…) Si algo caracteriza a las y los industriales queretanos es su capacidad de adaptarse, de evolucionar y de salir adelante”, comentó.

En este contexto, el gobernador Mauricio Kuri González tomó protesta al Consejo Directivo de la cámara en el estado, que por segundo año presidirá Alfredo Sahagún Sánchez.