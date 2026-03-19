Jalisco consolida liderazgo tecnológico en América Latina

Guadalajara, Jal. La industria electrónica y de tecnologías de la información en Jalisco, consolida su papel como uno de los motores económicos más relevantes de América Latina, apalancada en un modelo de colaboración entre empresas, gobierno y academia que busca escalar hacia una nueva etapa de crecimiento especializado rumbo a 2028.

Así lo comentó a El Economista, Roger Eleutheri, presidente saliente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) Occidente, quien luego de tres años de gestión, deja como principal legado una hoja de ruta estratégica orientada a fortalecer el ecosistema tecnológico del estado ante un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y disrupciones en las cadenas de suministro.

Indicó que durante su período, el organismo no solo amplió su representatividad dentro de la industria que abarca sectores como el electrónico y telecomunicaciones, hasta semiconductores y tecnologías emergentes como inteligencia artificial y biotecnología, sino que también impulsó una visión de crecimiento enfocada en elevar el valor agregado del sector.

“El objetivo no es solo crecer en número de empresas o empleos, sino en la calidad de estos, con mayor especialización, mejor remuneración y un énfasis claro en investigación y desarrollo”, señaló.

Uno de los avances más relevantes fue la articulación de un plan maestro para posicionar a Jalisco dentro de la cadena global de semiconductores, en coordinación con autoridades federales y actores internacionales, en un contexto donde el nearshoring y la reconfiguración industrial abren oportunidades para México.

Este esfuerzo, subrayó, se suma a la consolidación de Jalisco como el principal ecosistema de alta tecnología de América Latina, con una base manufacturera que genera entre 80,000 y 100,000 empleos, a diferencia de otros polos tecnológicos como Silicon Valley en California, donde predomina el desarrollo sin manufactura.

Triple hélice

Eleutheri destacó que el principal diferenciador de Jalisco frente a otros hubs emergentes en la región como los de Brasil, Colombia o Costa Rica, es el modelo de “triple hélice”, en el que la iniciativa privada, el gobierno y la academia colaboran de manera constante.

En este esquema, Canieti ha fungido como articulador clave, facilitando el diálogo entre empresas y universidades para acelerar la formación de talento especializado.

“Antes, las universidades tardaban más de una década para cambiar la currícula y eso no sucede aquí. Aquí las universidades cambian la currícula cada seis meses. Si las empresas le dicen al CUCEI (Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías) que necesitan una carrera enfocada en semiconductores o un diplomado en electromovilidad, o una carrera en inteligencia artificial, en menos de un año la tenemos”, precisó Roger Eleutheri.

“Hay este diálogo permanente entre los rectores, las empresas y el gobierno, estamos sentados en la misma mesa, y quien pone la mesa es Canieti porque nosotros reunimos a todos los actores”.

Estrategia en cuatro ejes

Como parte de esta visión, durante su gestión se impulsó el Jalisco Tech Hub Act, una política pública enfocada en fortalecer la educación y el desarrollo de talento como base del crecimiento tecnológico.

La estrategia de Eleutheri se estructuró en cuatro ejes: representación, crecimiento cualitativo, relaciones y mejores prácticas. Este último ha permitido transferir estándares globales desde grandes multinacionales hacia pequeñas y medianas empresas (Pymes).

“La colaboración entre multinacionales y Pymes es fundamental para elevar la competitividad del ecosistema”, apuntó.

Durante su gestión, la cámara también fortaleció su interlocución con autoridades estatales en un periodo de transición gubernamental, así como con otros organismos empresariales, lo que permitió posicionar al sector tecnológico dentro de la agenda económica regional.

Principales retos

No obstante, advirtió que el potencial de México como destino de inversión aún enfrenta obstáculos estructurales, particularmente en materia de seguridad, certeza jurídica, energía e infraestructura hídrica.

“México tiene una posición privilegiada por su cercanía con el mercado más grande del mundo y por el T-MEC, pero no la estamos aprovechando plenamente. Es fundamental mejorar las condiciones para hacer negocios”, subrayó.

De cara al futuro, la visión al 2028 del presidente saliente plantea consolidar a Jalisco como un hub de innovación con mayor participación en industrias de alto valor, en un entorno global cada vez más competitivo y volátil.

Este jueves, Marco Estrella asumió la presidencia de Canieti Occidente en sustitución de Roger Eleutheri.