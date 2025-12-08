Conservación de corales combina ciencia, infraestructura y cooperación

Xcaret, Quintana Roo. Especialistas prevén que para el año 2050 se perderá la cobertura total del coral del mundo, pues actualmente se registra un daño de hasta 80% en este ecosistema, por lo que Grupo Xcaret creó un programa para frenar la situación y por el cual fue reconocido por la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA).

El Programa de Conservación de Corales, que se consolidó en el 2012 de manera conjunta con especialistas, investigadores, gobiernos e Iniciativa Privada, “destaca por su infraestructura especializada y por la aplicación de técnicas de reproducción sexual asistida para diferentes especies de coral, entre ellas la Acropora palmata, considerada prioritaria para México por su papel esencial en la formación y participación activa en la resiliencia de los arrecifes del mar Caribe”.

El laboratorio se ubica en Parque Xcaret, en la Riviera Maya, y cuenta con los equipos y áreas estratégicas para el desarrollo del proyecto. Como parte del proceso de conservación, los corales en el laboratorio se conservan en observación y se cuida su estado de salud. Algunos de ellos se trasladan a estructuras dentro del mar en una especie de vivero de coral donde 350 fragmentos crecen bajo un monitoreo cuidadosamente controlado que favorece su adaptación y desarrollo en condiciones completamente naturales.

Para Rodolfo Raigoza, director de Conservación de Grupo Xcaret, “la conservación de los arrecifes de coral es un compromiso que integra ciencia, educación y acción directa para proteger uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe mexicano. Esta certificación respalda un trabajo continuo que no hacemos solos, en el proyecto participan otras instituciones para avanzar en investigación y restauración”.

Elizabeth Lugo, directora ejecutiva de parques, tours y naviera de Grupo Xcaret, enfatizó la importancia de la participación conjunta para preservar y restaurar los ecosistemas marinos, así como impulsar la educación ambiental y fortalecer la resiliencia ecológica.

De acuerdo con autoridades, este reconocimiento coloca al laboratorio de corales del Grupo Xcaret como uno de los proyectos de conservación más avanzados en la región.

La certificación de ALPZA es una distinción otorgada a instituciones que cumplen con los más altos estándares en conservación, bienestar animal, sostenibilidad, investigación y educación ambiental.

Presentan documental

Asimismo, presentaron el documental “Un mundo por proteger”, el cual prevén mostrar en diversos festivales y cuyo fin es dar a conocer el trabajo conjunto que realiza Grupo Xcaret en diversos programas de sostenibilidad y conservación.

“Esperamos que con este documental podamos llegar a algunos festivales. El objetivo es dar a conocer los procesos, las problemáticas, el trabajo que hacemos. He visto en la reacción de gente que estuvo participando que ni siquiera lo había visto, es conmovedora, entonces sí, creo que el fin último del documental en ese sentido se cumple porque la gente que lo ve entiende la problemática, entiende los procesos, entiende todo el trabajo que hay detrás y entiende la situación en la que estamos y por qué es necesario tener un programa como el que tenemos en conjunto con todos sus aliados”, especificó Rodolfo Raigoza.

Importancia del cuidado

En entrevista, Anastazia Teresa Banasak, investigadora en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales sede del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, recordó que en el 2023 se registró la pérdida más importante de corales, de hasta 95%, debido a la temperatura que tuvo el agua de más de 33 grados centígrados.

Por lo que la importancia del cuidado recae en que sin corales no se tendrían todas las especies que viven con ellos.

“Especialmente esta Acropora palmata por la tridimensionalidad que tiene (…) hay 80 especies que se protegen o usan como base para esconderse de predadores o para dormir. Es una especie súper importante por esa tridimensionalidad porque pueden esconderse entre las ramas. Y no hay ninguna otra especie de coral en el mundo que tiene ese tamaño y ese volumen de hábitat. Sin esta especie no vamos a tener tanta playa blanca, no vamos a tener la protección a la costa”, ejemplificó.

Eloy Ramírez Matus, especialista del Área de Conservación de Corales en Grupo Xcaret y responsable del proyecto, refirió que se trata de un ecosistema muy importante, incluso por encima de las selvas y los bosques tropicales, y “tristemente poco conocido por la gente; hace falta hablar, concientizar, transmitir a la comunidad en general sobre lo que existe abajo del mar, sobre la función que desempeñan estos ecosistemas que son trascendentales”.

Asimismo, se brindan diferentes bienes y servicios que no conocemos, como el refugio de muchas especies que son de importancia comercial, y la protección costera; un arrecife en buenas condiciones de salud puede contener la energía de una bomba atómica.

Las playas que tenemos en Quintana Roo y en todo el Atlántico, que son blancas porque son de origen calcario, es decir, que son de corales que murieron, que erosionaron y que con el paso del tiempo la erosión del viento, el oleaje, el sol, se van degradando y van siendo depositadas en nuestras playas, o por acción de ciertos peces como los peces loros, que se alimentan principalmente de carbonato o de calcio de los corales, (4:22) cuando tragan esos corales pasa por sus tractos digestivos y lo depositan sus heces en forma de arenillas y esas arenillas con el flujo de las corrientes, las mareas, etc., van siendo depositadas en nuestras playas y tenemos nuestras playas blancas, únicas y hermosas”, añadió.

Retos y oportunidades

Para Rodolfo Raigoza es de suma importancia dar continuidad al trabajo realizado dentro del programa de corales, y la certificación “nos pone en un sitio donde tenemos que seguir cumpliendo con ciertos estándares y con muchas cosas que hemos estado haciendo. El año que entra queremos crecer el programa. Yo creo que este seguimiento y este continuo crecimiento de lo que hacemos al interior, siempre es año con año”.

Respecto a los retos, mencionó que prevalece el tema del cambio climático y uno de los más importantes, el deterioro como la problemática que puede haber alrededor de todo lo que afecta a las poblaciones; también la difusión y concientización para tomar acciones diferentes a las que se están realizando actualmente.

Mientras que para Eloy Ramírez los principales retos consisten en capacitación de más personas en el tema, involucrar a más gente (de la comunidad y de la sociedad), crear conciencia, transmitir el mensaje a las nuevas generaciones y el financiamiento para más proyectos.