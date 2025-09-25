Comercios queretanos se sumarán a campaña para fomentar el consumo interno

Querétaro, Qro. Ante la competencia que representan los artículos de importación para el comercio local, negocios de Querétaro se sumarán a la campaña Viernes Muy Mexicano, con la finalidad de ofrecer promociones y experiencias que incentiven el consumo interno.

La iniciativa comenzará este viernes 26 de septiembre, con la expectativa de lograr una derrama económica de 1,200 millones de pesos a nivel estatal, explicó el presidente interino de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

La meta, agregó, es impulsar la comercialización de productos hechos en México, además de ofrecer descuentos —agregó— la iniciativa es un llamado a la identidad y a promover el consumo interno.

La estrategia, dijo, es pertinente frente a la competencia que representa el consumo de bienes importados.

“En el 2024 el consumo privado nacional creció 1.7%, pero el consumo de bienes importados creció 4.2%; el consumidor nacional ha crecido más en lo importado. A nivel nacional en la Concanaco y en pro de la iniciativa Plan México presentamos el Viernes Muy Mexicano, (…) para impulsar la economía de los negocios familiares de todo el país. Cada último viernes de mes miles de familias mexicanas vivirán experiencias, promociones y dinámicas en los comercios locales particiapntes”, expresó.

De momento, la cámara tiene un registro de entre 70 y 80 negocios inscritos para participar en el proyecto, pero estimó que a finales de año la cifra aumente a entre 700 y 800 establecimientos.

El proyecto está enfocado en los negocios familiares para fomentar el consumo local; los establecimientos se distinguirán con una calcomanía del logo de la campaña. Entre los 5,000 socios de la cámara, hasta 70% son empresas familiares.

Los negocios que estén interesados en participar podrán hacer su registro a través de la página web de la iniciativa (www.viernesmuymexicano.com.mx).

El coordinador del Corredor Económico del Bienestar en Querétaro, César Gutiérrez Sánchez, explicó que el propósito es vincular los programas Hecho en México y Viernes Muy Mexicano, para sumar a los sectores productivos e impulsar el consumo interno, como parte del Plan México.

“También estamos extendiendo la invitación a estos pequeños comercios, a todos los productores chicos, medianos, micros, a que se sumen al distintivo Hecho en México. (…) Ahora, la idea es complementar ambos programas para darnos un impulso entre sí, se busca complementarnos para avanzar en el consumo interno, local de Querétaro y dar un mensaje de unidad. Lo hecho en México está bien hecho”, expresó.

Planean exposición

Entre los proyectos en los que colaborará la cámara y la instancia federal, planean la primera exposición de productos Hecho en México.

Hasta ahora, en el estado 300 empresas ya cuentan con el distintivo de Hecho en México, pero entre 600 a 700 empresas lo han solicitado.