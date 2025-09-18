Lectura 2:00 min
Puebla anuncia 2,000 establecimientos participando en “Viernes muy mexicano”
Se prevé que se genere una derrama de 2,000 millones de pesos.
Puebla, Pue. Alrededor de 2,000 establecimientos de Puebla se prevé que participen en el “Viernes muy mexicano”, que impulsa el gobierno federal, a realizarse el 26 de septiembre, por lo que en la entidad se estima una derrama económica de 2,000 millones de pesos.
El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, destacó que será una buena oportunidad para fortalecer el consumo de productos y servicios hechos en México.
Dijo que, en el caso de Puebla hubo una buena respuesta de productores, artesanos, comercios y prestadores de servicios para participar con promociones y descuentos.
Indicó que la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum implica que el último viernes de cada mes se lleve a cabo esta actividad, por lo que se extenderá la invitación a más emprendedores y socios de cámaras comerciales.
Resaltó que los participantes tendrán el respaldo de la marca “Puebla 5 de Mayo”, para que incrementen su presencia nacional e internacional, con la proyección de consolidar mercados en dos años.
Dijo que el gobierno es aliado de los empresarios socialmente responsables y son el eslabón más importante de la formalidad.
Gabriel Chedraui estimó que, para octubre y que sería el segundo mes de “Viernes muy mexicano”, podrían estar sumando otros 400 participantes, quienes están a la expectativa de cómo funcionará esta campaña.
Mencionó que hay un acercamiento con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) para promover esa campaña que es muy diferente a El Buen Fin, ya que las promociones y descuentos no son tan altos.
“El programa será clave para generar comunidad, fortalecer raíces y promover la riqueza compartida entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía”, ahondó.
Manifestó que a nivel nacional se prevé una derrama de 48,000 millones de pesos, por lo que hasta el 26 de septiembre será el proceso de registro y entrega de distintivos para todos los establecimientos participantes.