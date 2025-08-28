“Viernes Muy Mexicano”: así funcionará el programa de ofertas para impulsar el consumo nacional

Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, presentó la estrategia nacional "Viernes Muy Mexicano", una iniciativa que busca impulsar el consumo local y fortalecer la economía del país.

La iniciativa es impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) en colaboración con la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF).

¿En qué consiste el programa “Viernes Muy Mexicano”?

El presidente de Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, explicó que se trata de una acción para reforzar el orgullo, la identidad y el consumo nacional.

Cada último viernes de mes, los comercios participantes ofrecerán descuentos, promociones y experiencias locales con el fin de atraer a más consumidores y fomentar la compra de productos y servicios nacionales.

Además de las promociones, se busca destacar la riqueza cultural y económica de las comunidades, con la organización de Ferias Regionales en puntos emblemáticos del país.

¿Cómo podrán participar los negocios y consumidores?

La convocatoria está abierta a cualquier persona, comercio o empresa que desee sumarse. Entre los sectores considerados están:

Artesanos

Comerciantes

Servicios

Productores

Turismo

Fabricantes

Los negocios registrados recibirán un distintivo con la leyenda “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”, un póster físico para sus establecimientos y un código QR que permitirá a los consumidores acceder a un mapa digital con las ubicaciones y ofertas disponibles.

Fechas clave del programa

4 de septiembre de 2025: Apertura de inscripciones para negocios y empresas.

Mes de septiembre: Campaña nacional de difusión y entrega de distintivos.

26 de septiembre de 2025: Primer “Viernes Muy Mexicano” con jornada especial.

Último viernes de cada mes: Activaciones continuas en todo el país.

Diciembre de 2025: Primer balance de resultados y ajustes para el próximo año.

Un impulso a la economía local

“Lo más valioso que tiene México son sus familias y sus negocios familiares. Venimos a sumar a una causa sencilla y grande a la vez: fortalecer a México desde el trabajo honesto y la prosperidad compartida”, expresó Octavio de la Torre durante la presentación.

Con esta estrategia, el Gobierno y la iniciativa privada buscan impulsar el desarrollo económico desde lo cotidiano y reforzar el consumo de lo hecho en México.