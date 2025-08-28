Canacope Monterrey se suma al programa “Viernes Muy Mexicano” para impulsar el comercio local

Monterrey, NL. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Monterrey (Canacope Monterrey) se sumó al programa “Viernes Muy Mexicano”, una iniciativa nacional impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La coordinación de la IP está a cargo de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF) y el objetivo de la iniciativa es colocar al comercio en pequeño en el centro de la economía.

Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey y también vicepresidenta estatal de Concanaco Servytur, detalló que es una estrategia nacional que pretende que cada comerciante ofrezca los viernes últimos de cada mes promociones, descuentos y experiencias especiales que incentiven el consumo de productos y servicios mexicanos.

Detalló que se busca resaltar el orgullo por lo nuestro y la riqueza cultural de México. "Invitamos a sumar esfuerzos para fortalecer el comercio local y celebrar lo que México produce”.

Anotó que serán momentos especiales con mayor convocatoria y visibilidad, pero siempre con una invitación abierta y sin carácter obligatorio.

En la campaña participan comercios, artesanos, servicios, productores, turismo y fabricantes. Es decir, que cualquier persona o negocio puede sumarse de forma voluntaria, a través de una convocatoria nacional que será difundida por autoridades, cámaras, redes institucionales y aliados en todo el país.

Enfatizó que, se convocará a la realización de ferias regionales “Viernes muy Mexicano”, que abrirán espacios representativos de cada comunidad en colaboración con autoridades estatales, municipales y organismos empresariales.

Estas activaciones promueven la diversidad cultural y económica regional, fortaleciendo la participación voluntaria y el orgullo por los negocios familiares mexicanos, recalcó.

La dirigente ahondó que se entregará un sticker con el mensaje “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”, para colocarse en todos los negocios y espacios que se sumen, junto con un póster físico para visibilidad local.

Además, se activará un mapa digital con geolocalización el cual permitirá identificar a los negocios participantes en cada zona, registrados a través de la página oficial del programa.

Cada punto de venta, agregó, contará con un código QR que enlazará a una plataforma digital con experiencias, productos y promociones mexicanas.

La difusión se realizará a través de una campaña nacional conjunta, con participación de redes sociales, medios de comunicación, cámaras empresariales y gobiernos locales.