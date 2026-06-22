Buscan optimizar el uso de la energía en la industria de Querétaro con nuevo observatorio

Querétaro, Qro. La Agencia de Energía del Estado de Querétaro (AEEQ) trabaja en la integración de un observatorio energético, con el que busca recopilar información del uso de energía en la industria.

El propósito será fomentar que el sector privado utilice estrategias de optimización energética, así como detectar el potencial de las energías verdes, explicó el director de la agencia, Mauricio Reyes Caracheo.

“Es un observatorio energético, no nada más de electricidad, vamos a ver desde el potencial que existe de producir energía con el sol, con el aire, con gas natural y, por supuesto, con la electricidad que ya la tenemos en algunos puntos, que hay que mejorar, que hay que hacerla más confiable, más eficiente”, compartió.

El proyecto está en desarrollo y la expectativa es que inicie funciones este año. A través de este organismo se pretende sumar a clústeres, academia e industria.

“Con ese observatorio vamos a ver, por ejemplo, el consumo; si vemos que el consumo bajó, entonces, vemos que la empresa fue eficiente. Pero, sin duda, nos falta mucho (en materia de transición), hay mucha área de oportunidad, hay que seguir sensibilizando al empresario, a la industria, nosotros hemos hecho muchísima labor en ese sentido y no hemos tenido la gran respuesta”, expresó.

Debido a los retos en el suministro de energía, añadió, la agencia está promoviendo la optimización de este recurso, así como la transición a energías sustentables.

“No tenemos mucha energía y la que tenemos en algunos casos no la usamos de manera óptima, la desperdiciamos, entonces, necesitamos ser eficientes y, parte de la eficiencia, es transitar a energías limpias, a otras tecnologías”, declaró.

Una de las estrategias es sensibilizar a la iniciativa privada sobre los retos energéticos y estrategias en la materia; destacó que una vez que se satisfacen las necesidades de energía, se obvian las alternativas para tener un uso más eficiente.

El director de la agencia destacó que las empresas pueden poner en marcha varias acciones operativas para optimizar sus recursos energéticos.

“Queremos energía, pedimos nuestro contrato, nos la conectan y nos olvidamos más de hacer algo. La idea es: ya tienes energía, ¿la estás usando adecuadamente?, por poner un ejemplo, ¿estas encendiendo tus motores de manera paulatina, de manera escalonada? (Son) muchas cosas que se pueden hacer y que el industrial desconoce, lo que pretendemos es difundir de manera masiva ese tipo de políticas”, pronunció.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó un estudio del potencial energético del estado, es un documento que podría ser un punto de partida para que el observatorio comience a trabajar. Dado que sumarán capacidades de diversos sectores no se prevén recursos extraordinarios para materializar el proyecto.