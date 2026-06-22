FOSMAC gana contrato por 8.8 millones de pesos para integrar imagen de los trenes de pasajeros

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) adjudicó a Corporativo FOSMAC un contrato por 8.8 millones de pesos para hacerse cargo del Servicio de integración de la identidad gráfica de la Red Nacional de Trenes de Pasajeros que está en desarrollo.

El acta de fallo del proceso por invitación, con fecha del 19 de junio, precisa que el licitante ganador obtuvo la puntuación más alta, como resultado del análisis y evaluación de su propuesta técnica y económica. El contendiente fue Felipe Orensanz Escofet, quien presentó una oferta económica por 10.3 millones de pesos.

Corporativo FOSMAC, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, tiene entre sus actividades económicas a realizar: Servicios de consultoría en computación y salones y clínicas de belleza y peluquerías, de acuerdo con padrones de proveedores y contratistas publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Con la reciente contratación, el Gobierno federal desea integrar con una misma identidad gráfica la Red Nacional de Trenes de Pasajeros, con las rutas que están en operación y las que se encuentran en desarrollo (lo que permitirá, por ejemplo, que los usuarios identifiquen nombre de línea y color), a pesar de que son operados por diferentes dependencias: Banobras, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los trenes involucrados son:

Insurgente México-Toluca

Suburbano de Buenavista a Cuautitlán

El que va de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y su posterior que llega a Pachuca

México-Querétaro

México-Nuevo Laredo

México-Nogales

Tren Maya

Tren Interoceánico

Con base en lo establecido por la ATTRAPI, la vigencia del servicio es a partir de este lunes hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para garantizar los resultados del servicio, la agencia realizará mesas de trabajo semanales o quincenales (de acuerdo al calendario establecido), las cuales serán presencial y/o virtuales con el objetivo de tener un acompañamiento cercano con el equipo técnico de la licitante.