Wall Street cierra mixto tras primera ronda de diálogos entre EU e Irán

Los principales índices de Wall Street iniciaron la semana sin una dirección clara. El mercado se mostró cauteloso tras la primera ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que dejó señales positivas, pero con nuevas amenazas del presidente Donald Trump.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.29% a 51,712.71 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.37% a 7,472.79 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico descendió 1.32% a 26,166.60.

Los valores tecnológicos extendieron la debilidad, con Alphabet (-5%) acelerando esta caída, junto a otras grandes del sector como Amazon (-4.75%) y Meta (-2.32%), ante las dudas del mercado sobre las valuaciones en un entorno de inflación y posibles alzas de tasas.

En este contexto, los inversionistas se preparaban para conocer en la semana el dato clave del índice de precios del gasto en consumo personal o PCE, el indicador de inflación más seguido por la Reserva Federal, que será fundamental para la formación de expectativas.

Mientras tanto, el Dow Jones subió con los inversionistas atentos a los avances en los diálogos entre Estados Unidos e Irán, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que se habían sentado las bases para un acuerdo definitivo a pesar de las tensiones.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó dudas al respecto, al lanzar nuevas amenazas a Irán sobre retomar los ataques si no se alcanza un acuerdo pronto, añadiendo que el conflicto de Hezbolá con Israel podría ser otro motivo de ataque.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias. Destacó la caída del sector de servicios de comunicación (-3.68%), presionado por Alphabet y Meta, junto al de consumo discrecional (-1.99%), presionado por las acciones de Amazon.com.